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東大廳接待鄭麗文藏高規格禮遇 擺花有寓意

台灣新聞組／即時報導
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國共兩黨主席北京時間10日上午在北京人民大會堂東大廳舉行「鄭習會」，國民黨主席鄭...
國共兩黨主席北京時間10日上午在北京人民大會堂東大廳舉行「鄭習會」，國民黨主席鄭麗文(左三)率李鴻源(左起)與三位副主席張榮恭、李乾龍、蕭旭岑，與中共中央總書記習近平(右三)、台辦主任宋濤(右起)、政治局常委王滬寧、蔡奇、發改委主任鄭柵潔會談。（記者廖士鋒/攝影）

作為十年來兩岸政黨領導人首度面對面交流，昨日的鄭習會受到高度關注，此次兩黨領導人會晤場地在人民大會堂的「東大廳」，與兩年「馬習二會」相同，顯示規格較高；媒體分析指出，「東大廳」是中國國家主席與外國元首會談常用的場地，如前中共領導人鄧小平曾在此接待前蘇聯領導人戈巴契夫，「東大廳」同時也見證港澳回歸。

本報系聯合報報導，此次兩黨領導人會晤場地在「東大廳」，比起往昔較常亮相的「福建廳」規格較高，午宴則在「新疆廳」，又由習近平親自設宴，比起馬習二會後由王滬寧在釣魚台國賓館的萬柳堂設宴，高上一層。

據悉，閉門會談環節，習也未有嚴厲肅殺之氣，氛圍與開場時一樣。至於鄭麗文不僅穿著一襲靛藍色套裝出席鄭習會，談話速度也明顯有所放慢，顯得更為穩重。

東大廳昨日擺放北京市花「月季」。月季素有「花中皇后」之譽，是美好、友誼、和平的象徵。1930年代世界動盪之際，所培育出的著名品種就被命名為「和平」。

另據中國時報報導，國共領導人「鄭習會」，對比過去幾次國共兩黨主席會晤，及2024年4月的馬習二會，規格比一比，從舉辦場地、出席層級等，都有不少相似之處。

2005年4月29日連戰破冰之旅以來，國共領導人北京會面，都在人民大會堂，只是在不同廳，2009年5月26日吳伯雄與胡錦濤也在東大廳。而2005年連戰與胡錦濤、2015年5月4日朱立倫與習近平、2016年11月1日洪秀柱與習近平，則在福建廳。

東大廳通用於重要外事會談或高層接待，1989年5月16日中共軍委主席鄧小平會見蘇聯共產黨總書記戈巴契夫；1997年見證香港、1999年見證澳門主權移交；2022年3月18日習近平與美國時任總統拜登視訊，都在東大廳。

再比較2024年4月10日的馬習二會，不僅是事隔兩年的同一天，同樣在人民大會堂東大廳舉行，連同習近平，同樣有3名正國級的中共中央政治局常委出席，都被視為北京最高規格接待。

此外，風傳媒報導，有別於「福建廳」、「台灣廳」等「內廳」，「東大廳」是中國國家主席與外國元首會談常用的場地，也是北京舉辦重大外事活動和重要會議的場所，屬於「外廳」。此舉相當於將鄭麗文一行視為外賓，給予高度的禮遇。

報導指出，相關地點安排也透露著政治訊號；過去習近平在北京會見國民黨歷任主席，地點都選在「福建廳」，直到2024年馬英九訪陸與習近平二度見面，當時地點的選擇開始出現變化，首次安排在「東大廳」，將來自台灣的馬英九視為「外賓」。此次鄭麗文訪問大陸與習近平見面，地點也被安排在「東大廳」，這是北京方面首度將國共領導人會面安排於此處。

但也有媒體人分析指出，但這些過去的政治慣例、解讀也都逐漸被打破了，現在的安排更多是靠量場地大小、人員座位安排等。

中共 習近平 釣魚台

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