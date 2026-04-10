北京調停中東的外溢效應：大國交易與戰略壓力

如何讓美以伊衝突快速降溫，成為川普急需的「下台階」。（歐新社）

在美國與伊朗衝突急遽升溫後，最終出現戲劇性的「兩周停火」，表面上是巴基斯坦 的斡旋角色，但背後存在北京的低調介入與穿針引線，才是促成這場暫時降溫的關鍵因素。不但伊朗官員向《紐約時報 》透露北京的「施壓」；川普總統在受訪時也肯定北京在其中的作用。這似乎透露川普的「交易外交」與中國的「務實主義」產生了交集，並為未來「川習會」的「大交易」奠定良好的基礎，而這樣潛在的「大國共治」，是否會對台海帶來連鎖效應，也是值得關注這次停火協議背後隱藏的另一層面紗。

從川普的外交邏輯來看，其核心並非傳統盟友體系或價值聯盟，而是高度功利導向的「可交易性」。在美以伊衝突中，川普面臨兩難：一方面需維持對伊朗強硬姿態以支持以色列 的利益與國內威望，另一方面又必須避免戰爭失控導致油價失控與全球市場震盪，進而衝擊美國經濟與年底期中選舉選情。因此，如何讓美以伊衝突快速降溫並可控就成為川普急需的「下台階」。

此時，中國的角色便具備特殊價值。長期以來，北京與德黑蘭維持相對穩定的經貿與能源合作關係，同時也與波灣國家保持良好互動，在2023年有效促成伊朗與沙烏地阿拉伯的和解，恢復雙邊外交關係，使其在區域內具備「溝通樞紐」的條件。對川普而言，讓中國在檯面下發揮影響力，既可降低美方直接讓步的政治成本，又能達成「不擴大戰事」的實際效果。對伊朗而言也有同樣不用面對美國讓步的輿論壓力。

從這個角度來看，雙方確實存在某種「隱性交易」的可能性。對美國而言，默許中國在中東發揮調停作用，換取局勢降溫與能源市場穩定；對中國而言，則可藉此強化其「負責任大國」形象，並在全球治理中爭取更多話語權，同時又可以緩解全球經濟惡化帶來內經濟下行的壓力。這並非正式協議，而更接近一種基於各自利益的「戰略默契」。

至於背後的交易籌碼，主要可從三個層面理解：

第一，是能源安全。中國作為全球最大能源進口國之一，對波斯灣局勢穩定有高度依賴。透過協助促成停火，北京不僅確保石油供應不中斷，也向產油國展示其穩定區域的能力，進一步鞏固與沙烏地阿拉伯、阿聯酋等國的戰略關係。

第二，是大國競爭中的議價籌碼。中國在中東議題上的積極作為，實際上也為其在對美其他議題（如貿易、科技限制，甚至台灣問題）上提供談判空間。對川普而言，若中國在中東問題上「幫忙降溫」，美方在某些經貿壓力上可能出現戰術性調整。

第三，是國際秩序話語權的競逐。中國長期主張「不干涉內政」與「政治解決爭端」，此次若能被視為促成停火的重要力量，將有助於其對抗美國主導的安全體系，並吸引更多發展中國家靠攏。

然而，這樣的「默契」是否會牽動台海？答案是「間接但不可忽視」。當美中在某些議題上出現合作空間時，台灣問題往往會被納入整體戰略盤算之中。川普的交易式思維，意味著台灣在特定情境下可能被視為談判籌碼之一。雖然不至於出現重大讓步，但在政策優先順序上，台海議題可能被暫時降溫或邊緣化。

另一方面，中國透過中東調停所建立的國際形象，也可能間接影響其對台政策的外部環境。當北京被視為「和平促進者」時，其在國際社會的接受度提高，對台灣在外交場合爭取支持將形成壓力。

首先，能源安全對多數國家而言屬於「核心利益」。當中國能在中東局勢中扮演穩定器角色，對依賴能源進口的國家而言，其戰略價值將顯著提升。相較之下，台灣雖在半導體等領域具有關鍵地位，但在「安全供給」的直接性上，仍難與能源相比。

其次，中國的調停成功案例，可能強化「中國方案」的吸引力。對於許多中東與全球南方國家而言，北京提供的是一種不附帶政治條件的合作模式，這與美國常見的價值與制度要求形成對比。在此趨勢下，部分國家可能更傾向與中國深化關係，進一步壓縮台灣的外交空間。

伊朗在面對美軍強大的軍事壓力，所表現出的韌性，有很大的一部分來自地緣政治與地理格局的優勢，這讓即便在AI人工智慧介入戰爭的時代，千古不變的地理地緣再度回歸。這點對台灣長期倚賴所謂「矽盾」而忽視台海地緣政治的僵固性，無疑是一種提醒。北京在地緣政治與大國格局上的優勢更是不容小覷，這都是為政者不可不察的現實。