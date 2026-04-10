全紅嬋遭網暴案破了…31歲男被拘留10日 並處罰款

全紅嬋14歲就奪得奧運跳水運動金牌，2024年再得2面奧運金牌，是中國奧運史上最年輕的三金得主，有「天才少女」之稱。(新華社)

中國公安部網安局10日發文通報奧運 冠軍全紅嬋 遭網暴案件，案件嫌疑人徐某已被行政拘留十日並處罰款。

文章指出，「飯圈」亂象嚴重擾亂體育工作秩序、破壞體育行業聲譽、損害體育戰線形象，嚴重扭曲體育精神、消解體育價值、弱化體育功能，已經成為影響體育事業健康發展的重大風險因素。

文章稱，徐某（男，31歲）創建跳水「飯圈」微信 群，拉業內人士及粉絲入群，為發洩不滿、宣洩戾氣，不斷變換昵稱，多次在群內發表針對廣東省二沙體育訓練中心一運動員的侮辱性言論，惡意拉踩引戰，造成惡劣影響。目前，公安機關已對徐某依法作出行政拘留十日並處罰款的處罰，並對群內其他相關行為人員依法作出處理。

文章強調，網絡空間不是法外之地，公安機關網安部門將依法嚴厲打擊以「飯圈」形式對運動員、教練員及管理人員進行網上侮辱、詆毀、誹謗等違法犯罪活動，切實促進體育事業健康可持續發展。

此前，中國國家體育總局游泳運動管理中心8日發表聲明表示，針對全紅嬋等跳水運動員遭遇的網絡暴力、惡意攻擊及不實信息，已第一時間與廣東省體育局相關部門聯合開展核查處置工作。

全紅嬋所在的廣東省二沙體育訓練中心8日亦發文稱，全紅嬋作為一名為國家贏得榮譽的年輕運動員，在成長過程中承受了不應有的輿論壓力和精神傷害，對此，中心表示嚴重關切，並堅決反對。