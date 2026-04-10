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首批香港穩定幣牌照發了…匯豐、渣打合資企業取得

記者黃雅慧／即時報導
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香港金管局10日宣布，金融管理專員根據《穩定幣條例》批出穩定幣發行人牌照予兩家機...
香港金管局10日宣布，金融管理專員根據《穩定幣條例》批出穩定幣發行人牌照予兩家機構：渣打合組的碇點金融科技和滙豐銀行。路透

香港金管局10日宣布，金融管理專員根據《穩定幣條例》批出穩定幣發行人牌照予兩家機構：渣打合組的碇點金融科技和滙豐銀行，牌照於10日生效。意味自2025年8月《穩定幣條例》生效以來，香港虛擬資產監管正式進入「持牌經營」新階段。

據香港金管局公告，兩家持牌機構將在完成相關準備工作後，計劃於未來數月內正式開展穩定幣發行業務。

而這次獲得牌照的兩家公司，其中香港上海匯豐銀行為香港規模最大的傳統商業銀行之一；碇點金融科技有限公司則為金融科技企業，是由渣打銀行（香港）、香港電訊和安擬集團合組的公司。

初期業務計劃上，兩家持牌人將首先發行港元穩定幣，應用場景涵蓋跨境及本地元素、數字資產交易等。在業務發展上，將視商業考量、市場情況及國際監管發展，擴展合作夥伴網絡、應用場景、業務所覆蓋地域等。

財聯社報導，匯豐計劃藉新獲牌照於2026年下半年推出港元穩定幣。匯豐發行的穩定幣將在任何時候以優質流動性儲備資產作全額支持，並存放在獨立帳戶中，及將符合最高水平的金融犯罪合規標準，體現匯豐致力於保障數碼資產及貨幣的安全性和穩健性。

金管局總裁余偉文表示，批出穩定幣發行人牌照是香港數字資產發展的重要里程碑。監管制度提供一個有序的營運環境，讓穩定幣發行人在應用創新科技的同時，妥善保障用戶權益和管控相關風險，使香港穩定幣生態圈健康、負責任和可持續地發展。

據香港現行框架，穩定幣發行方須持有不低於流通穩定幣總價值100%的儲備資產。不論發行地點，凡涉及港元掛鈎穩定幣，均須向金管局申領牌照。相關穩定幣發行許可制度由金管局監管，規則已於去年正式生效，早於此次發牌落地。

近年穩定幣在全球加速發展，美國在去年通過針對穩定幣資產的專項立法，進一步推動各司法管轄區加快建立相關規則。

博通諮詢金融業資深分析師王蓬博分析，從後續跨境業務佈局來看，對香港本地持牌機構而言，持牌穩定幣將成為跨境支付、結算的合規工具，依託現有網絡快速推進場景落地，進一步提升跨境資金流轉效率。對大陸國內機構而言，機構需在嚴格遵守監管要求、完成沙盒驗證、通過風險評估的前提下，或逐步探索合規場景下的業務銜接，整體以「穩」為主。

匯豐 香港

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