王毅睽違6年再訪北韓 專程祭掃「抗美援朝」烈士陵園

睽違6年再度訪問北韓的中國外交部長王毅，10日專程前往平壤東部江東郡祭掃中國人民志願軍烈士陵園，陵園內合葬有1383名「抗美援朝」戰爭烈士。（取自中國外交部網站）

中國外交部長王毅 睽違6年再度訪問北韓 ，並認為是在美中角力之下，重新加強中朝關係。王毅10日專程前往平壤 東部江東郡祭掃中國人民志願軍烈士陵園，陵園內合葬有1383名「抗美援朝」戰爭烈士。他表示，要將相關設施作為傳承鮮血凝成的中朝傳統友誼的基地。

據中國外交部網站發布，當地時間4月10日，王毅專程前往平壤東部江東郡祭掃中國人民志願軍烈士陵園，深切緬懷犧牲在朝鮮大地的中國人民志願軍英烈。陵園內四座合葬墓內長眠著在抗美援朝戰鬥中英勇獻身的1383名志願軍烈士。

中國外交部指出，陵園入口處石牌坊上方和兩側分別鐫刻著「中國人民志願軍烈士陵園」和「抗美援朝 保家衛國」金色字樣。漢白玉紀念碑上刻有「永垂不朽」四個紅色大字。北韓軍樂隊演奏中朝兩國國歌，禮兵將花籃緩緩抬上平台。花籃緞帶上寫有「中國人民志願軍烈士永垂不朽」。

中國外交部表示，王毅率代表團一行向中國人民志願軍烈士鞠躬默哀，並瞻仰英名牆，向志願軍先烈致以最崇高的敬意。

據中方發布，王毅感謝北韓方面為保護修繕在北韓中國人民志願軍烈士紀念設施所作努力，表示要將此作為傳承鮮血凝成的中朝傳統友誼的基地，教育兩國後代繼承發揚志願軍的奉獻精神，為中朝關係發展提供強大的精神動力。