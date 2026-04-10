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中國教育部：將AI納入教師資格考試和認證內容

記者陳宥菘／即時報導
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中國教育部等五部門近日印發《「人工智能+教育」行動計畫》，提出要提高廣大教師的智...
中國教育部等五部門近日印發《「人工智能+教育」行動計畫》，提出要提高廣大教師的智能素養與技能，確定將AI納入教師資格考試和認證內容。圖／取自微博

AI時代下，中國教育部等五部門近日印發《「人工智能+教育」行動計畫》，提到要推動人工智慧人才培養與素養提升，其中包括提高廣大教師的智能素養與技能，確定將人工智慧納入教師資格考試和認證內容。

中國教育部、國家發改委、工信部、科技部、國家數據局等5部門，本月2日關於印發《「人工智能+教育」行動計畫》的通知。根據總體要求，到2030年，人工智慧與教育深度融合格局基本形成，構建起縱向貫通、橫向聯通的人工智慧全學段教育和全社會通識教育體系，人工智慧人才培養規模與質量顯著提升，形成全民人工智慧素養培育長效機制。

在推動人工智慧人才培養與素養提升方面，「行動計畫」提出，加快普及中小學生的人工智慧教育，持續完善《中小學人工智能通識教育指南》，開齊開足開好人工智慧相關課程，鼓勵開展人工智慧跨學科教學，堅持科技教育與人文教育相結合等。

此外，要對接國家人工智慧產業發展需求，立足培育新興產業和未來產業，實施人工智慧領域高技能人才集群培養計畫，聯合行業企業制定人才培養方案，更新課程體系，共建實習、實訓、實踐基地，有針對性培養新興崗位高技能人才。並且將人工智慧納入高校學生就業能力提升「雙千」計畫，鼓勵開設相關微專業課程和微證書項目，助力高水平就業。

計畫也提出，要提高廣大教師的智能素養與技能。其中，要制定教師智能素養標準，明確教師應具備的人工智慧素養能力。鼓勵各地各校開展規模化的教師素養測評，根據測評結果針對性地提升教師素養和能力。推動師範生培養改革，將人工智慧等前沿技術知識納入課程體系，更新知識體系。將人工智慧納入教師資格考試和認證內容，在國家及省級教學成果獎中設立智能教育項目。

通知表示，本計畫是根據中國《教育強國建設規劃綱要（2024—2035年）》戰略部署，按照《國務院關於深入實施「人工智能+」行動的意見》的要求而制定。

國務院 教育部 人工智慧

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