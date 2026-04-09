中國女子持假學歷報讀香港大學 遭判刑4個月

再有中國學生因為持假學歷報讀香港的大學而遭判刑，一名24歲女子今天因此被香港法院判刑4個月。圖為香港大學。(中通社)

再有中國學生因為持假學歷報讀香港 的大學而遭判刑，一名24歲女子今天因此被香港法院判刑4個月。

綜合本地媒體的報導，這名女子叫王一涵，今天在東區裁判法院承認一項「以欺騙手段取得服務」罪名，裁判官斥責其行為剝奪了其他報讀生的機會，必須判處阻嚇刑罰。

據報導，香港大學於2023年3月8日收到被告報讀工程碩士課程的申請，被告在申請表中報稱於2022年獲得美國洛杉磯加州大學 （UCLA）電機工程學士學位，港大其後收到她提供的學歷證明。

2023年4月，被告向香港入境事務處申請來港就讀入境許可，同樣報稱有加州大學學位。同年7月，被告獲港大取錄，8月開學。

2024年3月，港大接獲投訴，指被告使用假學歷申請入學，於是向洛杉磯加州大學查詢，獲證實被告從未在加大就讀及獲發任何證書，遂報警處理，並取消其學位。

報導指出，被告被捕後承認，只是在中國河南大學畢業。

2024年年中，香港多所大學陸續爆發假學歷風波，其中港大查獲30名學生以假學歷報讀該校經濟及工商管理學院，香港警方介入調查，期間逮捕2名中國女子。

2025年初至今，先後有多名中國人因為使用假學歷而遭香港定罪及判刑。

除了大學以外，去年香港也出現多起中國人士以假學歷申請「高才通計畫」來港工作及定居的個案，有人因此被判刑。

「高才通計畫」全稱「高端人才通行證計畫」，是港府 吸引外地人才來港工作發展及居留的措施之一，於2022年底開始接受申請。這項計畫不限行業，部分條件包括在世界排名前100的大學畢業。

去年7月，香港入境處破獲一個利用虛假文書、騙取「高才通計畫」入境許可的跨境犯罪集團，行動中拘捕18人，並查獲22件違法的入境許可申請。

據公布，有關犯罪集團向每件申請收取港幣250萬元（約32萬美元）。