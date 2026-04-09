我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一卷紙巾成破案關鍵 紐約長島吉哥灘命案證物細節曝光

中東和平隨以黎開啟談判可望持久 美股收高

中國女子持假學歷報讀香港大學 遭判刑4個月

中央社香港9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
再有中國學生因為持假學歷報讀香港的大學而遭判刑，一名24歲女子今天因此被香港法院...
再有中國學生因為持假學歷報讀香港的大學而遭判刑，一名24歲女子今天因此被香港法院判刑4個月。圖為香港大學。(中通社)

再有中國學生因為持假學歷報讀香港的大學而遭判刑，一名24歲女子今天因此被香港法院判刑4個月。

綜合本地媒體的報導，這名女子叫王一涵，今天在東區裁判法院承認一項「以欺騙手段取得服務」罪名，裁判官斥責其行為剝奪了其他報讀生的機會，必須判處阻嚇刑罰。

據報導，香港大學於2023年3月8日收到被告報讀工程碩士課程的申請，被告在申請表中報稱於2022年獲得美國洛杉磯加州大學（UCLA）電機工程學士學位，港大其後收到她提供的學歷證明。

2023年4月，被告向香港入境事務處申請來港就讀入境許可，同樣報稱有加州大學學位。同年7月，被告獲港大取錄，8月開學。

2024年3月，港大接獲投訴，指被告使用假學歷申請入學，於是向洛杉磯加州大學查詢，獲證實被告從未在加大就讀及獲發任何證書，遂報警處理，並取消其學位。

報導指出，被告被捕後承認，只是在中國河南大學畢業。

2024年年中，香港多所大學陸續爆發假學歷風波，其中港大查獲30名學生以假學歷報讀該校經濟及工商管理學院，香港警方介入調查，期間逮捕2名中國女子。

2025年初至今，先後有多名中國人因為使用假學歷而遭香港定罪及判刑。

除了大學以外，去年香港也出現多起中國人士以假學歷申請「高才通計畫」來港工作及定居的個案，有人因此被判刑。

「高才通計畫」全稱「高端人才通行證計畫」，是港府吸引外地人才來港工作發展及居留的措施之一，於2022年底開始接受申請。這項計畫不限行業，部分條件包括在世界排名前100的大學畢業。

去年7月，香港入境處破獲一個利用虛假文書、騙取「高才通計畫」入境許可的跨境犯罪集團，行動中拘捕18人，並查獲22件違法的入境許可申請。

據公布，有關犯罪集團向每件申請收取港幣250萬元（約32萬美元）。

香港 加州大學 港府

上一則

洲際酒店集團遭北京約談 被指排除中國法律管轄

延伸閱讀

港政府檔案保存無「法」管 學者嘆欠專業教育難掀關注

港政府檔案保存無「法」管 學者嘆欠專業教育難掀關注
中國學生用假美國學歷讀韓國大學 遭勒令出境不服打官司

中國學生用假美國學歷讀韓國大學 遭勒令出境不服打官司
中國女旅簽入境 持槍搭機被捕判囚1年 服刑期滿將遣返

中國女旅簽入境 持槍搭機被捕判囚1年 服刑期滿將遣返
中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返

中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
73歲大爺植入的陰莖假體長19公分。（取材自讀特新聞）

真愛？武漢73歲大爺植入19公分陰莖假體 小30歲妻全程陪同

2026-04-03 06:30

超人氣

更多 >
美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」
全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席
不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
愈大顆愈好、放久更甜？專家：別再信這9個選藍莓迷思

愈大顆愈好、放久更甜？專家：別再信這9個選藍莓迷思