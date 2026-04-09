我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨/法拉盛縱火案台灣遇難者今火化 骨灰將返台與母團聚

長島連環殺人案偵破 1受害華男身分仍成謎 上衣台灣製

洲際酒店集團遭北京約談 被指排除中國法律管轄

中央社台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
跨國酒店企業洲際酒店集團（IHG）8日遭到北京、天津、河北三地的消費者協會聯合約...
跨國酒店企業洲際酒店集團（IHG）8日遭到北京、天津、河北三地的消費者協會聯合約談並要求整改，理由是該集團的會員條款「排除中國法律管轄」，限制中國消費者集體維權的權利。路透

跨國酒店企業洲際酒店集團（IHG）昨天遭到北京、天津、河北三地的消費者協會聯合約談並要求整改，理由是該集團的會員條款「排除中國法律管轄」，限制中國消費者集體維權的權利。

北京市市場監督管理局官網8日公告，京津冀三地消費者協會對洲際酒店集團國內營運方—六洲酒店管理（上海）有限公司進行聯合約談，並提出明確整改要求。

公告顯示，洲際酒店遭約談的理由是在其會員計畫「洲際優悅會會員條款與附則」設置排除中國法律管轄、強制中國消費者赴境外仲裁、限制消費者集體維權權利、可隨意變更合約條款、對使用商品造成的損失概不負責等多項涉嫌侵害消費者合法權益的條款。

京津冀三地消費者協會稱，調查發現洲際酒店集團在其網站及App的會員條款中設置了多項涉嫌侵害消費者合法權益的內容，主要集中出現在強制仲裁、排除訴訟選擇及中國法律適用，剝奪消費者集體維權權利，以及侵害消費者選擇權、公平交易權、求償權等核心權利。

京津冀三地消費者協會提出明確整改要求，限期洲際酒店集團對會員條款進行全面審查與修訂，修改其中排除消費者訴訟權利、強制境外仲裁、適用境外法律、單方過度免責等不公平、不合理的內容，確保合約條款遵循公平原則。

公告說，若洲際酒店集團未按要求完成整改，將依據中國「消費者權益保護法」，採取包括但不限於提起公益訴訟等進一步措施，堅決維護消費者合法權益。

據陸媒澎湃新聞，洲際酒店集團今天回應稱，針對洲際酒店因會員條款問題被約談的消息，洲際酒店集團高度重視並誠懇接受京津冀消協組織的監督與指導，「我們始終堅持將消費者權益置於首位」。

公開資料顯示，洲際酒店集團總部位於英國，是全球頂尖的跨國酒店企業，旗下擁有洲際（InterContinental）、皇冠假日（Crowne Plaza）、英迪格（Hotel Indigo）、假日（Holiday Inn）、voco、六善（Six Senses）等近20個知名酒店品牌。

2025年財報顯示，洲際酒店集團全年營收達51.89億美元，年增5.4%；獲利成長15%至12億美元。不過，大中華區每間可供出租客房收入（RevPAR）全年下滑1.6%，成為全球各大區唯一負成長的市場。

上一則

稀土出口管制 中國商務部：中美持續保持溝通

延伸閱讀

Netflix踢鐵板 義法院：漲價違法 需向各訂戶退500歐元

Netflix踢鐵板 義法院：漲價違法 需向各訂戶退500歐元
從logo到菜單都好像 「霸王茶姬疑似被日本抄襲」

從logo到菜單都好像 「霸王茶姬疑似被日本抄襲」
logo、菜單相似 霸王茶姬被日奶茶抄襲？

logo、菜單相似 霸王茶姬被日奶茶抄襲？
「防水」或「抗水」玩話術 夫婦花1.8萬購知名地板竟起泡

「防水」或「抗水」玩話術 夫婦花1.8萬購知名地板竟起泡

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
73歲大爺植入的陰莖假體長19公分。（取材自讀特新聞）

真愛？武漢73歲大爺植入19公分陰莖假體 小30歲妻全程陪同

2026-04-03 06:30

超人氣

更多 >
美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」
全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席
不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張
油價大漲是否該改開電動車？這篇算給你看

油價大漲是否該改開電動車？這篇算給你看
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」