洲際酒店集團遭北京約談 被指排除中國法律管轄

跨國酒店企業洲際酒店集團（IHG）8日遭到北京、天津、河北三地的消費者協會聯合約談並要求整改，理由是該集團的會員條款「排除中國法律管轄」，限制中國消費者集體維權的權利。路透

跨國酒店企業洲際酒店集團（IHG）昨天遭到北京、天津、河北三地的消費者協會聯合約談並要求整改，理由是該集團的會員條款「排除中國法律管轄」，限制中國消費者集體維權的權利。

北京市市場監督管理局官網8日公告，京津冀三地消費者協會對洲際酒店集團國內營運方—六洲酒店管理（上海）有限公司進行聯合約談，並提出明確整改要求。

公告顯示，洲際酒店遭約談的理由是在其會員計畫「洲際優悅會會員條款與附則」設置排除中國法律管轄、強制中國消費者赴境外仲裁、限制消費者集體維權權利、可隨意變更合約條款、對使用商品造成的損失概不負責等多項涉嫌侵害消費者合法權益的條款。

京津冀三地消費者協會稱，調查發現洲際酒店集團在其網站及App的會員條款中設置了多項涉嫌侵害消費者合法權益的內容，主要集中出現在強制仲裁、排除訴訟選擇及中國法律適用，剝奪消費者集體維權權利，以及侵害消費者選擇權、公平交易權、求償權等核心權利。

京津冀三地消費者協會提出明確整改要求，限期洲際酒店集團對會員條款進行全面審查與修訂，修改其中排除消費者訴訟權利、強制境外仲裁、適用境外法律、單方過度免責等不公平、不合理的內容，確保合約條款遵循公平原則。

公告說，若洲際酒店集團未按要求完成整改，將依據中國「消費者權益保護法」，採取包括但不限於提起公益訴訟等進一步措施，堅決維護消費者合法權益。

據陸媒澎湃新聞，洲際酒店集團今天回應稱，針對洲際酒店因會員條款問題被約談的消息，洲際酒店集團高度重視並誠懇接受京津冀消協組織的監督與指導，「我們始終堅持將消費者權益置於首位」。

公開資料顯示，洲際酒店集團總部位於英國，是全球頂尖的跨國酒店企業，旗下擁有洲際（InterContinental）、皇冠假日（Crowne Plaza）、英迪格（Hotel Indigo）、假日（Holiday Inn）、voco、六善（Six Senses）等近20個知名酒店品牌。

2025年財報顯示，洲際酒店集團全年營收達51.89億美元，年增5.4%；獲利成長15%至12億美元。不過，大中華區每間可供出租客房收入（RevPAR）全年下滑1.6%，成為全球各大區唯一負成長的市場。