稀土出口管制 中國商務部：中美持續保持溝通

中國商務部發言人何亞東。中新社

美國貿易代表葛里爾表示，希望稀土 討論在部長層級工作會議解決，無須升高至領袖會晤。中國商務部 回應，中美將透過經貿磋商機制對各自關切持續保持溝通。

中國商務部今天下午召開例行記者會，由商務部發言人何亞東主持。

據中國商務部例行記者會實錄資料，現場記者提問，葛里爾（Jamieson Greer）表示，將與北京方面展開工作層對話，是否將對稀土出口管制有任何討論和計畫。美國目前可以獲得中國稀土，也在推動多邊協議以增加替代供應，中國會否重新限制對美稀土出口。

何亞東回應，根據中美吉隆坡經貿磋商共識，中方2025年10月9日公布的相關出口管制等措施，暫停實施至今年11月10日。中美雙方將透過經貿磋商機制對各自關切持續保持溝通。

他強調，中方始終致力於維護全球產供鏈安全穩定，充分考慮包括美國在內的全球民用領域合理需求與關切，積極促進便利合規貿易。對於確實符合、屬於民用等條件的出口申請，都會依法予以批准。

中國外交部發言人毛寧在8日例行記者會上也回應了稀土供應等問題。

記者提問，美國目前仍能獲得中國稀土供應，同時也在推進多邊協議，以增加替代來源。中國是否有可能恢復對美稀土出口限制。

毛寧回應，具體問題建議向中方主管部門了解。「我想說的是，中美經貿關係本質上是互利共贏的，雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作提供更多的穩定性」。

葛里爾於當地時間7日在智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉辦的「貿易政策未來」研討會上表示，希望稀土討論在部長層級工作會議解決，無須升高至領袖會晤。美國近期也與墨西哥對於稀土生產設定行動計畫，希望提升市場產量與建立價格機制。