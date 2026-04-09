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中國女童玩「拼豆」加熱時觸電離世 央視曝安全隱患

記者潘維庭／即時報導
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近期在中國風行的「拼豆」手工藝品，加熱時有安全隱患。（圖／截自央視新聞）
近期在中國風行的「拼豆」手工藝品，加熱時有安全隱患。（圖／截自央視新聞）

中國近期風行「拼豆」手工，但多地出現拼豆玩具引起的安全事故。央視報導，今年3月在貴州省貴陽市有名小女孩因玩拼豆在熨燙環節觸電，最終因醫治無效、不幸離世。警方正在對事故具體原因進行調查。

拼豆是排列組合彩色「豆粒」，經加熱固定成型製作各種創意作品，這裡的「豆」是五顏六色的小塑膠管，在平板拼成形成圖形、用加熱器加熱，「豆」的邊緣就會熔化黏連，形成像素風格的物件，受到不少孩子、年輕人的歡迎。

3月中旬，在山西運城，1名小女孩家中的攝影機記錄了拼豆玩具配套熨斗起火的過程。小女孩將拼好的圖案進行熨燙。突然熨斗起火、火花四濺，小女孩拔掉電源時手被燙傷。

3月下旬以來，貴州省貴陽市市場監管部門展開針對拼豆玩具的專項檢查，發現玩具組態的加熱裝置存在外接電壓超標的情況。據中國電玩具安全國家標準，當玩具以額定電壓供電時，其任何2個部件之間的工作電壓不應超過24V。

結果，在貴陽市南明區一家玩具店，執法人員發現了一款拼豆玩具，套盒內配有一個外接220V的小熨斗。執法人員還發現，這種外接220V的加熱裝置，產品包裝上都找不到任何商品名稱和廠家資訊。當天執法人員將所有的問題拼豆玩具下架並扣押，對商家違法行為立案、展開調查。

在貴州省機械電子產品質量檢驗檢測院，工作人員網購2款熱銷拼豆玩具，價格均不到30元人民幣。隨後，對玩具中配備的小熨斗進行了檢測，將小熨斗通電3分鐘後，2款熨斗的底板溫度均達到130度以上，而且隨著通電時間不斷延長，溫度持續上升。

該院工程師田鑫表示，拆解小電熨斗後發現它沒有控溫裝置，會導致燙傷危險；沒有配支座，兒童在使用過程中隨意擺放，從而引起火災等風險。

專業人士表示，在拼豆加熱過程中，如果長時間處於密閉空間，散發的有毒有害氣體會對健康造成危害。

報導指，若要購買拼豆玩具，要認準正規產品，不買「三無」商品（無生產日期、無合格證、無生產廠商），加熱時務必在通風環境，兒童使用加熱工具時須全程看護，別讓「解壓神器」變成傷人利器。

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