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房貸利率「3.8變8.7」…中國這家銀行5年拒給客戶看合約

記者賴錦宏／即時報導
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中媒報導，有民眾在常熟農商銀行房貸利率說好是3.8%，繳交了5年後發現變成了8....
中媒報導，有民眾在常熟農商銀行房貸利率說好是3.8%，繳交了5年後發現變成了8.7%。（江蘇衛視截圖）

人民網和荔枝新聞報導，在2021年4月，江蘇無錫的王先生打算用自己的一套房屋抵押貸款，諮詢了多家銀行後，最後選擇了常熟農商銀行。當時的利率說好是3.8%，繳交了5年後，突然變成了8.7%。

王先生表示：當時「也問過其他銀行，當時市場上的年利率，大概5.8到4.8之間，中介公司介紹，說常熟農商銀行便宜，年利率3.8。」隨後，在常熟農商銀行業務經理的協助下，王先生很快辦好一系列手續，並於當年4月29日與銀行簽訂了個人借款合同，王先生向常熟農商銀行借款68萬元（人民幣，下同，約10萬美元），十年還清，每個月連本帶息還款8,500元左右。

王先生說：「當時，利率那一頁沒給我看，直接就翻過去，對方說這些都不用看，都是條條框框的，只要簽字就行，之前說好的年利率是3.8。」

雙方簽訂的借款合同，應該是一式多份，起碼保證雙方各持一份，可銀行為何一直沒有將合約提供給王先生？王先生表示，雙方簽訂借款合約後，自己就再也沒看到合同，後來他也曾向銀行索要過，但銀行一直沒有提供，之後的五年時間裡，王先生一直以為是按照3.8的年利率在還款。今年2月，王先生打算提前還款，才發現利率竟然翻了一倍還多。

近期，人民網「零距離」記者陪同王先生再次前往常熟農商銀行惠山支行，在記者的一再堅持下，銀行方才拿出了借款合約。系統打開一看是8.7，當時就找銀行領導，領導說願意調解，調解4、5次一直沒有成功。調解期間，王先生多次提出要看當初的借款合同，但銀行一直沒有提供。

王先生還款5年後，第一次看到了這份借款合同，合約中約定，年利率8.7，貸款利率固定不變。按照王先生的說法，這5年期間他多次索要合同，銀行一直沒有提供，近期與銀行調解了3次，每次都提出要看合同，可依然沒有看到，王先生懷疑，銀行之所以這麼做，就是要讓他償還高額的利息。

王先生表示，當時四大行都問過，他有房子，到哪裡都可以貸款，便宜的利率不拿，要拿高的嗎？就是圖你便宜，才到小銀行貸款。「他怕我看到合約利率是8.7，我會終止合約」。

常熟農商銀行惠山支行工作人員解釋道：「正常會（給到客戶一份），目前來說會給到客戶，簽完就給。」

截至目前，銀行未就為何不提供合約作出正式回應。

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