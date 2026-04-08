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倫敦世乒樊振東自願棄賽？主帥王皓暗諷「沒扛起為國爭光責任」

中國新聞組／即時報導
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2026年國際乒聯倫敦世界乒乓球賽中國隊選手名單，沒有樊振東。(新華社)
2026年國際乒聯倫敦世界乒乓球賽中國隊選手名單，沒有樊振東。(新華社)

中國乒協8日公布2026年國際乒聯倫敦世界乒乓球賽選手名單，手握全運會冠軍直通資格、乒壇全滿貫的樊振東赫然無緣參賽，官方一句「自願放棄」，徹底引爆輿論；主帥王皓的一番表態，暗諷樊振東「沒有扛起為國爭光的責任」，更是讓爭議愈演愈烈，網友評論區直接分成兩派，罵聲、質疑聲此起彼伏。

封面新聞報導，乒協公布的參賽運動員名單包括：男隊：王楚欽、林詩棟、周啟豪、向鵬、梁靖崑；女隊：孫穎莎、王曼昱、陳幸同、蒯曼、王藝迪。

報導指出，男隊總教練王皓介紹最後一個參賽名額時說：「經教練團集體商議，並結合相關專家的意見，確定第五個參賽運動員為梁靖崑」；王皓並表示：「男線競爭一直很激烈」，「所以身為中國隊，沒有冠軍是保贏的，就是要去看冠軍。我相信，在國家需要的時候，我們每個隊員都會盡全力去」。

這句話結合樊振東退賽背景，立刻被網友解讀是在暗諷樊振東，在國乒男隊陷入困境、急需主力撐場的關鍵時刻，樊振東放棄參賽，沒有扛起為國爭光的責任。

據悉，這不是樊振東第一次缺席重大國際賽事，巴黎奧運結束後，他接連缺席世界盃、世乒賽等多項頂級賽事，每次官方給出的理由都是「個人原因自願放棄」。短短半年多時間，樊振東十次無緣國際大賽報名，到底是主動拒絕為國出戰，還是「被放棄」？

自媒體評論指出，如今的國乒男隊，早已不是當年的無敵之師，日本、德國、法國隊伍實力飛速提升，對外競爭力極強，隊內真正能穩住局面的只有王楚欽一人，樊振東的缺席，直接讓男隊衝冠大打折扣。

網友的評論兩極化，直接吵上熱搜；部分球迷堅決維護樊振東，認為所謂「自願放棄」根本是藉口，以樊振東對乒乓球的熱愛和家國情懷，不可能主動放棄參賽，背後一定有隱情。

網上評論指出，樊振東出道至今，沒說過誰一句不是，但他持續遭到隊友及黑粉攻擊；巴黎奧運之後，樊振東就沒有享受過任何國家隊資源，每次國際比賽都「被自願退出」；評論並指出，樊振東「自願放棄」，實則暗含著職業保障缺失、體制性制約與國際乒聯賽事體弊端的深層博弈。 

另一部分網友則直接將矛頭對準樊振東，有人拿他在德國聯賽打球說事，直言「德國選手就留在德國，別回來了」，還有人認為他只顧海外聯賽賺錢，不顧國家需要。

王楚欽 孫穎莎 樊振東

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