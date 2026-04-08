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星巴克中國：未來三年將覆蓋1500個縣城

記者林茂仁／即時報導
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星巴克中國CEO劉文娟8日在星巴克中國夥伴論壇上表示，目前星巴克在中國已覆蓋10...
星巴克中國CEO劉文娟8日在星巴克中國夥伴論壇上表示，目前星巴克在中國已覆蓋1000多個縣級行政區，未來三年將增至1500個縣級以上行政區。圖為上海一家星巴克門市。（中央社）

星巴克中國CEO劉文娟8日在星巴克中國夥伴論壇上表示，目前星巴克在中國已覆蓋1000多個縣級行政區，未來三年將增至1500個縣級以上行政區，也要在既有城市繼續拓展，已有1100多家店的上海，也還有新的商圈有待拓展。

據了解，星巴克公司與博裕已成立一家合資企業，共同運營星巴克在中國市場的零售業務，博裕持有合資企業至多60%股權，星巴克保留40%股權，並將繼續作為星巴克品牌與智慧財產權的所有者和授權方，向新成立的合資企業進行授權。

劉文娟8日在論壇上指出，博裕資本和星巴克會在未來共同打造以「共享成功」為原則的長期激勵方案，並在今年的第4季對外分享，在該財年後續的兩個季度裡，所有福利政策會延續，還會通過星光、星耀等多種項目繼續推動夥伴們的發展和晉升。

涉及調整的方面，劉文娟指出，豆股票（Bean stock）專案，也做了全面細緻的安排，將做好有序銜接，後續在部門會議和一對一溝通中會透露更多細節，希望與夥伴一塊探索更多的新可能。

星巴克中國發布面向未來的全新發展戰略，將強化在地創新，推出「千店千面」戰略，賦能夥伴打造一店一社區，以差異化的產品、體驗和場景服務萬千社區。

圍繞「千店千面」，星巴克中國將聚焦以下五項戰略舉措：專業咖啡首選、高品質產品創新、場景化門市拓展、夥伴打造一店一社區和AI助力人文聯結。

劉文娟說，「千店千面」戰略下，會加速覆蓋空白的城市和商圈，目前星巴克在中國的足跡覆蓋1000多個縣級行政區，未來三年這一數字將增至1500個縣級以上行政區。同時，在既有城市繼續拓展新的商圈和需求，哪怕是已經有1100多家店的上海，也還有新的商圈有待拓展。

劉文娟指出，星巴克將以多樣的門市形態靈活拓店，精準滿足每個社區需求，把消費場所進階為生活場景。既有店也將通過更好的功能分區和門市體驗提升，滿足不同客群不同時段的需求。

談及未來如何合作攜手，博裕投資合夥人黃宇錚在現場表示，博裕主要是提供協助、賦能，並為長期的成功奠定基礎，業務的持續運營還是要依靠星巴克的管理團隊。

黃宇錚表示，過去十年間，博裕資本在中國及全球範圍內投資200多家公司，也與中國境內的許多重要實體企業建立了一系列戰略合作夥伴關係，這些資源都能助力釋放中國業務的巨大潛力。舉個例子，星巴克可以借助博裕的廣泛網路，在我們目前尚未涉足的地區開設新店；我們也可以將星巴克與數位化及AI能力相連接，進一步深化我們的戰略；此外，與我們投資組合中的公司建立合作，共同開發新產品和服務等等。

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