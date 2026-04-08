鄭麗文上海首站參訪 外賣平台巨頭美團是怎樣的公司？

美團董事長王興及其團隊在國民黨主席鄭麗文一行人抵達前進行預演。記者黃雅慧／攝影

國民黨 主席鄭麗文 8日上午結束謁中山陵行程、與江蘇省委書記信長星會面後，便開始上海的參訪行程，其第一站來到位於上海楊浦的美團總部，美團董事長王興也親自迎接。參訪美團或也展示當前中國網路平台企業在AI與低空經濟的實力，而美團近年也是外賣大戰、搶攻AI本地服務的重要角色。

美團上海總部位於楊浦濱江地區，在鄭麗文一行人到訪前一小時，相關展廳正在進行演練布置，包括無人機外賣櫃進行演練，甚至王興本人也在鄭麗文抵達前進行預演。

在中國，只要打開美團APP，就能實現大部分生活所需，服務內容涵蓋餐飲外賣、美團閃購（定位「30分鐘萬物到家」的即時零售服務，涵蓋生鮮、商超、3C數碼等多個品類）、到店業務（包括餐飲、酒店旅遊、門票度假等服務，旗下擁有「大眾點評」這一重要平台）、出行服務（涵蓋共享單車、共享電單車、打車等業務）。目前觸角也衍伸海外，擁有Keeta海外外賣平台，在香港、中東與巴西等地。

近期亮點業務在於發展無人機和無人車配送技術。截至2025年底，美團無人機已在中國國內外開通70條航線，應用於餐飲外賣、醫療物資運送等場景。

不過，美團近年在外賣大戰中元氣大傷。據最新財報，美團全年實現營收人民幣3,649億元，年增8%，淨虧損達234億元，經營虧損170億元。反觀2024年，美團實現的淨利潤為358億元，短短一年時間，美團就從盈利跌入了巨虧。美團正面對市場份額被競爭對手持續擠壓，核心業務造血能力持續減弱，投入新業務持續失血等多重壓力。

面對AI浪潮，美團也正在把握機會。王興近日在財報電話會上明確表態稱，「AI革命中唯一合理的策略是進攻而非防守，美團將 AI 視為本地服務的戰略機遇，力爭成為未來本地生活需求的AI入口」。

據瑞銀此前發布「中國互聯網行業—即時零售月度報告：補貼持續常態化」，以騎手應用停留時長為核心代理指標測算，截至2026年2月，美團、阿里（蜂鳥/淘寶）、京東的市佔分別為67%、23%、10%。

近年來，國民黨高層赴中多會參訪中國企業，其中前總統馬英九行程具代表性，他在2023年赴中交流時，參訪了湖南的三一重工、鐵建重工與重慶的賽力斯汽車，2024年在廣東參訪了大疆、騰訊與比亞迪，在陝西參訪隆基綠能、黑龍江參訪哈爾濱電氣，在2025年則參訪寧德時代。前述企業都是當前中國重點領域企業，涵蓋電池、太陽能、電動車、重工業與網路企業。

美團董事長王興及其團隊在國民黨主席鄭麗文一行人抵達前進行預演。記者黃雅慧／攝影

美團在園區的無人機外賣櫃。記者黃雅慧／攝影

美團董事長王興及其團隊在國民黨主席鄭麗文一行人抵達前進行預演。記者黃雅慧／攝影