全紅嬋遭網暴 廣東二沙體育中心：報警抵制畸形飯圈文化

中國跳水運動員全紅嬋近日首次回應體重上升問題，她說巴黎奧運會後，一度考慮退役。(取材自新民周刊 )

中國跳水奧運 冠軍全紅嬋 及其他跳水運動員遭受網路暴力和惡意攻擊，引發各界關注。廣東省二沙體育訓練中心8日發表聲明稱，中心已向公安機關報警，呼籲抵制畸形「飯圈」文化，營造健康清朗的體育輿論環境。

據央視新聞，中國國家體育總局游泳運動管理中心於8日發布聲明，近日，網路上出現針對全紅嬋等跳水運動員的網路暴力、惡意攻擊及不實信息，該中心高度重視，已第一時間與廣東省體育局相關部門聯合開展核查處置工作。

聲明稱，目前，廣東省體育局二沙體育訓練中心已向警方報案，堅決支持通過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形「飯圈」文化侵蝕，一經查實都將嚴肅處理，絕不姑息。

聲明還指，游泳中心一貫堅決反對一切形式的網路霸凌與造謠抹黑行為，強烈譴責任何損害運動員身心健康、損毀國家隊形象的惡劣行徑。中心將進一步加強國家隊建設與運動員權益保障，完善運動員身心關懷保障體系，全力維護健康清朗的體育輿論環境，守護中國體育健兒的良好風貌，凝聚支持中國體育事業健康發展的正能量。

同日，廣東省二沙體育訓練中心在微信 公號上發表題為「向畸形飯圈文化堅決說『不』」的聲明，該中心跳水運動員全紅嬋涉嫌遭受網暴一事，受到社會的高度關注，中心已向公安機關報警。全紅嬋作為一名為國家贏得榮譽的年輕運動員，在成長過程中承受了不應有的輿論壓力和精神傷害，對此，中心表示嚴重關切，並堅決反對。

聲明指，以任何名義對運動員及其家屬進行惡意中傷、侮辱謾罵或傳播虛假信息的行為，均已超過法律與道德底線，嚴重干擾運動員正常訓練和生活，破壞公平、健康、向上的體育生態。中心表示將聯合相關部門，通過法律途徑追究網暴者責任，呼籲廣大體育愛好者不要傳播不實信息，不對運動員及其家庭或個人生活進行惡意評論，將關注迴歸體育運動本身。

全紅嬋日前接受《人物》雜誌採訪透露，巴黎奧運會結束不久出現第一次生理期，當時吃一點體重就會長，甚至想過退役，但還是堅持了下來。2024年底不只隊內的人說她長胖，還有外面輿論，「每天都能看到有人說我胖。但我已經要餓爆了，減肥減到我感覺都快『嘎』了（死了）。我接受不了這麼胖的自己。可是我沒有辦法。」後來看到體重秤就害怕，目前她想休息調整。

另，人民日報1日指，在畸形飯圈文化中，偶像在上升期容易被過度追捧，而一旦表現未達預期，又可能迅速遭遇反噬式網路暴力。作為公眾人物與青年偶像，全紅嬋所遭遇的網路戾氣，也不是孤例，飯圈不能成為捧殺棒殺的怪圈。