學術研討或挑釁？東京大學清明追思汪精衛

東京大學在清明節舉辦了一場「追思會」，追思的對象汪精衛。(取材自觀察者網)

4月5日清明節是中國人祭拜先人，寄託哀思的日子，但日本 東京大學也舉辦了一場「追思會」，追思的對象是「頭號漢奸」汪精衛，名稱為「汪精衛思想和志業專題公開講座」；此舉引發輿論關注，被解讀為日本右翼勢力藉「學術研討」之名對漢奸的變相祭拜，挨批「黑色幽默」、「蓄意挑釁」。

觀察者網報導，東京大學於清明節在駒場校區舉辦公開講座，主題圍繞汪精衛的「思想與志業」，並設有簽書交流環節，與會者包括日本學者、紐西蘭 及台灣地區研究者，以及汪精衛的外孫女何重嘉；活動海報明確標註「一般公開，參加免費」，由東京大學官方協辦。

不少人好奇，汪精衛後人清明節怎麼不在中國掃墓？原因是自1945年日本投降之後，汪精衛在中國就不被允許存在墳墓，更不要說故居、紀念碑、紀念館等，能夠存在的只有汪氏夫婦的跪像，比如浙江台州市椒江區衙門巷的戚繼光祠裡面就有一對。

那麼，何重嘉為什麼要到日本去追思外公？報導分析，因為世上唯一一座汪精衛的墓就在日本東京。

據悉，汪精衛的墓原建在南京梅花山，填土時，將5噸碎鋼混在混凝土澆築。1946年1月，汪墓被工兵炸毀，並將屍身連同棺木運往清涼山火化，骨灰被扔進水坑裡。

42年後的1988年，有日本人到原墓地帶回一些碎片和土壤，在東京重新安葬汪精衛；東京高圓寺的宗泰院內則設有汪精衛衣冠塚，碑文刻有「東亞偉人」。

報導指出，這場「汪精衛思想和志業專題公開講座」，被指成了某些親日派散播歷史虛無主義、顛覆歷史、為侵華戰爭罪行塗脂抹粉的主要手段，背後被質疑與日本右翼勢力及歷史修正主義傾向有關。