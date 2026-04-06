中國生成式AI亂象 作家演員都成受災戶

生成式AI在中國引發的亂象方興未艾。示意圖。（路透）

生成式AI在中國引發的亂象方興未艾。中國作家劉亮程日前表示，他發現出版社要編選收錄他的文章，竟然是AI仿寫文；與此同時，短劇平台上出現盜用演員易烊千璽肖像和聲音生成的聚集，易烊千璽工作室已表示將就此維權。

作家劉亮程2日在社群平台微博 發文，質問「誰在用我的名字生成那些像我但不是我的文字」。

上觀新聞報導，劉亮程收到出版社編選其文章的請求，稱該文出自其知名散文集「一個人的村莊」，並指該文是節選，「有刪改」，但他發現自己並沒有寫過這樣的文章，原來是AI生成。

在劉亮程的小紅書 帳號評論區，有讀者感慨，本來看仿寫的段落覺得還可以，翻到劉亮程發的「一個人的村莊」的文段，才立刻意識到原作「是真好啊」。

劉亮程說，他的每一部作品，都是用一生的勞作和生活供養而成。「正因為有巨大的現實、真實的物理世界，我才能虛構出一個無限虛無的文學世界。而AI生產出的文學，是虛構的虛構，跟真實隔了好幾層。」「我的文字來自我所撫摸過的真實世界。AI只撫摸過我的文字。它可以從『一個人的村莊』生出無數村莊，但它的假是一目了然的。」

報導引述譯林出版社副總編輯陸志宙表示，過去困擾作家的主要是盜版問題，眼下的新情況是，侵權者並非盜版文章，而是直接造出一個「假的劉亮程」。

陸志宙說，假冒署名的文章被編入輔導教材，問題嚴重，作家莫言、劉震雲也同樣遭遇類似情況，大量圖文內容冒用他們的聲音與形象進行傳播，其實並不是他們的作品。

劉亮程則呼籲盡快為AI立法，維護寫作者的文字和想像力。

當前熱門的短劇領域，也開始受到AI侵蝕。

據極目新聞報導，近期，多名網友反映紅果短劇平台上多部AI生成短劇未經授權，使用深度合成技術盜用演員易烊千璽的肖像及聲音進行角色創作並用於商業變現。

易烊千璽工作室5日發布聲明，已就相關侵權行為委請律師展開維權工作，同時正告相關主體立即下線、停止傳播相關侵權劇集內容。

另外，漢服形象部落客「白菜漢服妝造」指控紅果短劇「桃花簪」未經授權擅自使用其照片進行AI處理。紅果短劇3日發布公告，認定該片出品方違反內容合規使用規定，全面下架該劇並暫停該出品方上傳權限15天。