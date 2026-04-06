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中國球星郭艾倫疑遭熟人詐騙千萬元 警方立案

記者張鈺琪／即時報導
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籃球員郭艾倫近日傳出疑似遭熟人詐騙，涉案金額近人民幣1,000萬元。（新華社）
籃球員郭艾倫近日傳出疑似遭熟人詐騙，涉案金額近人民幣1,000萬元。（新華社）

據《21經濟網》6日報導，中國知名籃球運動員郭艾倫近日傳出疑似遭遇熟人詐騙，涉案金額近人民幣1,000萬元（約合145萬美元）。郭艾倫及其家人已向公安機關報案，相關案件目前已立案調查。

「郭艾倫被詐騙近千萬」話題6日登上微博熱搜。據知情人士透露，嫌疑人為其身邊熟識友人，以「投資入股」為由誘導轉帳近1,000萬元，之後一度失聯，資金流向不明。郭艾倫家屬發現異常後，已向瀋陽公安機關報案，目前案件已正式立案，仍在進一步偵辦中。

目前警方尚未公布更多案件細節，涉案金額與相關責任仍待調查釐清。

郭艾倫現年32歲，出生於遼寧省遼陽市，為大陸男子籃球代表性後衛之一，本季效力CBA廣州龍獅隊。不過他於今年3月在對陣山東隊比賽中遭遇左膝前十字韌帶撕裂重傷，確定賽季報銷，目前正處於復健階段。

此次傳出詐騙事件，也引發外界關注運動員投資風險。北京男籃中鋒周琦過去受訪時表示，部分球員因社會經驗較少，較容易在投資過程中受騙。他指出，對於長期處於相對封閉環境的球員而言，當收入增加後，往往希望透過投資讓資產增值，進而給予他人可乘之機；「說白了，就是社會經驗不足，看人不夠準確。」

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