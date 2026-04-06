學者：川普攻打伊朗 幫了中國經濟一個大忙

中國學者曹遠征預期，這次中東危機所引發的石油衝擊可能長期化，今年全球經濟衰退的風險正在加大。圖為4月3日法國西部大城南特（Nantes）附近一座加油站，因所有燃油均已售罄而暫時關閉。（路透）

美國總統2月28日突然對伊朗發動軍事行動，北京清華大學經濟管理學院教授曹遠征指出，目前事態發展已超出所有人預期，石油 衝擊可能長期化。他表示，對全球而言，目前問題非常嚴重，恐導致今年全球農產品減產、糧價上漲，從而引發用錢都無法解決的人道主義危機，但當前這些外部衝擊對中國可能反而是正面的。

美以伊衝突爆發迄今已超過一個月，荷莫茲海峽航運近乎停擺。摩根大通 警告，這已造成全球石油日供應缺口高達1,600萬桶，而且每天約1,000萬桶的缺口可能長期持續。

曹遠征近日接受中國網路媒體《觀察者網》專訪時指出，這次荷莫茲海峽事件，實際上正在動搖美元的根基。美元與石油深度綁定，石油以美元計價，相當於美元錨定在石油上。荷莫茲海峽的石油運輸約占全球供應的四分之一，任何國家購買石油都需要美元。

而石油輸出國獲得美元順差（即「石油美元」），通常會回流美國購買美國國債，從而影響美元的發行量和利率。因此，石油是美元的一個重要錨點。

曹遠征表示，如果石油供應中斷，亞洲國家即使有錢也買不到油，石油輸出國就無法獲得石油美元。沒有石油美元回流，美國的貨幣發行基礎和金融基礎就會發生動搖，這是全球擔憂的核心問題。

他指出，最初市場預計事件可能持續三到四周，通過貨幣政策調整即可應對通膨。但如果衝突長期化甚至升級為地面戰爭，導致海峽完全斷航，後果將難以預料。

對美國而言，曹遠征說，當前面臨艱難的選擇是：油價上漲是成本推動型通膨，升息無法直接抑制成本上升；但不升息，通膨會更快蔓延。更重要的是，升息可能加速經濟衰退，美國非農就業數據已經走弱。因此，聯準會的「按兵不動」反映其左右為難的困境。

曹遠征指出，目前事態發展已超出所有人預期。現在看來，問題可能長期化，通膨效應正在顯現，主要體現在兩方面：

一、化肥。化肥主要依賴石油和天然氣製造。全球耕地主要在北半球，春耕是化肥使用高峰。如果化肥供應不上，今年全球糧食減產將成定局，從而導致糧價上漲，這不僅是通貨膨脹問題，更可能引發人道主義危機。

二、化工產品，如塑料，目前台灣已出現塑膠袋短缺。物價上漲不僅是開車加油的問題，而是關係到基本生存資料。

曹遠征表示，隨之而來的將是一系列連鎖反應，各國開始禁止相關產品出口，包括化肥。中國作為尿素生產大國，能夠自給。但在當前情況下，中國必然優先保障國內農業需求，出口也將受到影響。

他警告，今年全球經濟衰退的風險正在加大，可能出現「滯脹」——價格高漲與經濟衰退並存。

曹遠征預期，石油衝擊可能長期化，並帶動所有石油相關產品價格上漲，最終傳導至農產品價格，給全球產業鏈穩定帶來巨大不確定性。但這個外部衝擊對中國的影響可能反而是正面的。

曹遠征說，中國已連續9到10個季度生產者物價指數（PPI）為負。因此，去年11月以來中國官方的政策，包括今年兩會，都明確要把物價合理回升作為貨幣政策的重要考量。

他指出，從這個意義上說，油價上漲帶動原材料、化肥等價格上漲，有助於推動中國的價格回到正增長區間，對中國總體經濟形勢好轉是有幫助的，但前提是不能形成惡性通膨。

曹遠征說，這種價格上漲將有助於中國，因為中國當前處於通縮狀態。