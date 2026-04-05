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「一個子兒都沒拿」惹議 張雪改口政府把舞台搭好就很棒

記者謝守真／即時報導
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中國摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站奪冠後，其在採訪中提及重...
中國摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站奪冠後，其在採訪中提及重慶政府支持時說「一個子兒都沒有」引發熱議。圖為張雪4月1日在工廠內接受採訪。（新華社）

中國摩托車品牌「張雪機車」3月在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站奪冠後，其在採訪中被問到重慶政府曾提供的支持時說：「一個子兒都沒有」，引發熱議。對此，張雪4日深夜緊急澄清，表示當時只是想「裝一下酷」，政府把舞台搭好就很棒了。

他並強調，重慶提供的產業環境和人才是團隊取得成績的關鍵。有中國網友看到張雪的澄清影片揶揄稱，「可以理解，求生嘛」；也有人表示支持指，「字正腔圓的雪總，還是那個務實的造車人。」

張雪於4日深夜在微博發出影片針對此前被問及重慶政府是否有支持時說所講的「一個子兒都沒有」回應。他在影片中說道，關於「一個子兒都沒有」的這個梗，「我當時心裡想的是，我沒有拿過政府的錢，然後說實話，也想裝一下，就是你看我自己就能幹這麼酷的事情」。他還稱，政府其實只需要把舞台搭好就已經很棒了，而剩下的應由各個企業去努力。

影片中張雪還談及為何選擇重慶，他說重慶是摩托車特別是高性能重機配套資源最豐富的地方，行業人才也很充足，「正因為重慶有這麼好的土壤，我們才有可能在兩年之內取得今天這樣的成績。」他提到，其團隊裡80％至90%的工程師和中高層管理人員皆來自重慶。

由於張雪機車上個月在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站奪冠，成為首個奪得大排量摩托車冠軍的中國品牌。這一歷史性突破和個人傳奇經歷，讓張雪成為媒體追逐對象。

張雪3月30日於重慶的工廠接受媒體訪問，在被問及重慶政府是否有提供他支持時，張雪沒等記者發問完即打斷回應道：「沒有，一個子兒也沒有」。他還說道，「如果你們（在場媒體）不是關係戶，你們今天進不來，我其實不想接這個採訪的」。

張雪上述坦率的回答立刻在中國網路上熱傳，引發不少中國網友對重慶營商環境的討論。對此風波，中國官媒《人民日報》1日評論，政府托舉不是單一「輸血」，而是多元「賦能」，有形無形並存。評論稱，重慶搭建完整摩托車產業鏈，讓重慶成為「摩托車之都」，張雪也說「重慶不只給了我造車的土壤，還給了我把車造好的底氣」。

評論指，政府對企業的支持已超越「給錢給物」，構建整套創新生態，「不僅有資金投入、政策扶持、政府採購等直接支持，還有完善基礎設施、優化發展環境、培育產業生態等間接支持」。

文章列舉張雪本人來自湖南，企業背後投資有浙江國資背景，在重慶完成研發生產，把高端摩托車銷往各地。評論比喻，中國式「地瓜經濟」讓企業藤蔓向全國延伸汲取養分，反哺根系越扎越深，最終「藤蔓越舒展，塊莖越粗壯」。

微博 葡萄牙

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