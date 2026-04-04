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「陽光女子合唱團」搶攻清明檔期 中國正式上映

中央社上海4日電
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電影「陽光女子合唱團」4日在中國正式上映，宣傳海報用簡體字寫著「台灣地區華語片」...
電影「陽光女子合唱團」4日在中國正式上映，宣傳海報用簡體字寫著「台灣地區華語片」。(中央社)

電影「陽光女子合唱團」今天在中國正式上映，電影數據平台貓眼專業版統計顯示，截至4日晚間6時，首日票房累計人民幣180.4萬元（約26.2萬美元），暫居2026年清明檔期票房第9名。

「陽光女子合唱團」在中國電影市場清明檔期（4月4至6日）上映。

貓眼專業版統計顯示，截至4日晚間6時，「陽光女子合唱團」上映首日票房累計180.4萬元；若再加上5至6日預售數據，票房累計259.3萬元，暫居2026年清明檔期票房第9名。

加上先前的點映場（個別城市、個別戲院選點放映）、預售票，「陽光女子合唱團」目前票房累計達到650萬元，暫居2026年進口劇情片中國票房第8名、進口劇情片觀影人次第8名。

看過電影的在地民眾對中央社表示，對於劇情感到「特別、特別的感動」，讓人跟著角色一起流淚，特別喜歡最後合唱團一起大合唱送走「阿婆」那段；另也有人給予電影「生硬」、「俗套」等評價。

「陽光女子合唱團」中國上映版本情節似有調整痕跡，劇中兩名配角穿插「姊啊」、「我才要謝謝你們姊妹倆」等對白被呈現為「姊妹」關係；看過台灣版本的觀眾則說，劇情沒有明說兩人關係，不過透過鋪陳、暗示，推敲兩人應為「同性伴侶」關係。

「陽光女子合唱團」先前在中國社群平台微博宣傳時被片商加註「中國台灣地區」，在台灣掀起「矮化」、「統戰」等爭議聲浪。中國國台辦1日透過記者會指稱，業者標註「正常合理」，符合「一個中國原則」表述。

目前可見「陽光女子合唱團」微博官方頁面將國台辦記者會內容置頂貼文，貼文寫下「一個中國、一份感動」。

文化部長李遠日前受訪表示，中國會利用中國市場很大這一點，擺布台灣電影，等於進行統戰，「我們要特別團結在一起」，將找曾跟中國市場打交道的業者討論如何因應。

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