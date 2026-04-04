已失蹤5個月…新疆表態擁護中共中央查處馬興瑞

中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區原黨委書記馬興瑞被官宣落馬後，新疆黨委4日開會表態，堅決擁護中央對馬興瑞進行審查調查的決定。（中新社）

中共 中央政治局委員、新疆維吾爾 自治區原黨委書記馬興瑞被官宣落馬後，新疆黨委4日開會表態，堅決擁護中央對馬興瑞進行審查調查的決定，並稱將汲取此次教訓，推進全面從嚴治黨，堅定不移懲治腐敗。

在失蹤五個多月後，新華社3日報導，馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

新疆日報報導，新疆自治區黨委常委會4日召開擴大會議，通報馬興瑞被查相關情況。與會人員表示，堅決擁護中共中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定。

會議指出，將深刻汲取馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法問題教訓，認真落實推進中共的自我革命「五個進一步到位」的重要要求，縱深推進全面從嚴治黨，堅定不移懲治腐敗。

會議稱，要加強中共的政治建設，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力；堅持把對黨絕對忠誠擺在首位，嚴守中共的政治紀律和政治規矩，在大是大非面前、在政治原則問題上“做到頭腦特別清醒、立場特別堅定”；始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以中共總書記習近平為核心的中共中央保持高度一致。

會議提到，要樹立和踐行正確政績觀，始終做到公正用權、依法用權、為民用權、廉潔用權；更加科學有效地把權力關進制度籠子，聚焦「一把手」、關鍵崗位、年輕幹部等重點群體，推動規範用權、從嚴治權，堅決防止權力濫用，絕不能把權力變成謀取私利的工具。

會議指出，要深化正風肅紀反腐，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。堅持把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，深入推進政治監督具體化、精準化、常態化，及時發現和堅決糾正貫徹執行黨中央決策部署打折扣、做選擇、搞變通等突出問題。

會議還呼籲，要保持反腐敗戰略定力和高壓態勢，加大一體推進「三不腐」力度，不斷提高反腐敗穿透力，著力剷除腐敗問題產生土壤和條件；堅定自覺扛牢管黨治黨政治責任，以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨。