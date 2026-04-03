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魯比歐批中國扣押巴拿馬籍船隻 北京：無中生有

中央社台北3日電
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中國外交部發言人毛寧。（歐新社）
中國外交部發言人毛寧。（歐新社）

針對美國國務卿魯比歐批評中國扣押懸掛巴拿馬國旗的船隻損害法治，中國外交部今天回應稱，美方有關言論完全是無中生有，顛倒黑白。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部下午舉行例行記者會，有外媒記者提問，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）2日指責中國，在巴拿馬取消長江和記在巴拿馬運河港口的營運合約後，騷擾並扣押懸掛巴拿馬國旗的船隻。中方對此有何評論？

中國外交部發言人毛寧回應稱，美方有關言論完全是無中生有，顛倒黑白。美方一再說三道四，只能暴露自身霸占運河的圖謀。

她說，究竟是誰公然透過單邊霸凌和脅迫破壞巴拿馬運河的中立地位、破壞全球供應鏈的穩定，公道自在人心。中方在巴拿馬有關港口問題上的立場是明確的，將堅定維護自身的正當權益。

魯比歐2日透過聲明表示：「中國近期針對懸掛巴拿馬國旗船隻的行動，引發有關利用經濟工具損害巴拿馬法治的嚴重關切。」

法新社報導，美國指控中國扣押懸掛巴拿馬國旗的船隻，是為了回應巴拿馬當局接管兩座先前由香港長江和記經營的運河港口，這些行動可能對美國航運造成重大商業和戰略後果。

美國聯邦海事委員會（FMC）3月27日發表聲明說：「中國正以港口國監督（PSC）為由，大舉扣押停靠中國港口的巴拿馬籍船舶，遠超以往的常態。」

聲明補充說，「這些加強檢查是在非正式指令下進行，似乎是針對長江和記港口資產遭移轉後，刻意懲罰巴拿馬之舉」。

「亞太地區港口國監督諒解備忘錄」官網資料顯示，中國港口實施PSC檢查，3月1日至18日共扣押44艘巴拿馬籍船舶，為去年同期3倍。

巴拿馬運河 魯比歐

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