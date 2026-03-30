藝術家高兟侵害英烈名譽案開庭 人權團體籲中國放人

中國人權捍衛者共同執行長李察遜（Sophie Richardson）。美聯社

創作批評中國前領導人毛澤東作品的中國藝術家高兟被控侵害英雄烈士名譽罪案，今天開庭。人權團體呼籲中國當局立即釋放高兟。

法新社報導，總部位於美國的「中國人權捍衛者」（CHRD）表示，69歲的高兟被控侵害英雄烈士名譽罪，今天在河北省三河市法院接受不公開審理，目前尚未宣布判決結果。

中國人權捍衛者研究員Shane Yi在聲明中指出：「高兟有藝術表達自由的權利。當局使用具追溯效力的捏造法律進行祕密審判，凸顯對正當法律程序的嚴重侵犯。相關指控應予以撤銷，並立即釋放高兟。」

高兟與弟弟高強在2000年代初期成名，作品經常觸及文化大革命、天安門事件及毛澤東等敏感政治議題。其代表作包括「下跪懺悔的毛」，呈現毛澤東跪地懺悔的姿態；另一件作品「槍決基督」則由數尊持槍瞄準耶穌的毛澤東青銅像組成。

高兟2022年移民美國，2024年8月返中探親期間，在北京郊區的工作室遭逮捕。根據中國人權捍衛者資料，他去年6月因涉嫌「侵害英雄烈士名譽罪」被起訴。

中國2021年起將此罪納入刑法，最高可判處3年有期徒刑。然而，當局似乎正溯及既往，針對高兟在2005年至2009年間創作的作品進行定罪。

中國人權捍衛者提到，高兟患有多種疾病，拘留期間健康狀況持續惡化。其妻子及擁有美國公民身分的7歲兒子目前皆被限制出境。

中國人權捍衛者共同執行長李察遜（Sophie Richardson）指出，今天未當庭宣判，顯示「針對此案的政治決定尚未達成」。

中國國家主席習近平2012年上台以來，中國的藝術表達空間日益縮窄。當局頻頻利用「侵害英雄烈士名譽罪」打壓藝術家與文化界人士。