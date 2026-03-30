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北京傳男子開推土機衝撞多人死傷 消息遭官方封鎖

中央社台北30日電
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網傳影片指，北京房山的大韓繼大集，29日有人駕駛剷泥車衝撞入人群，多人倒地受傷。...
網傳影片指，北京房山的大韓繼大集，29日有人駕駛剷泥車衝撞入人群，多人倒地受傷。（群自社媒平台X「李老師不是你老師」）

中國再傳無差別攻擊致人於死事件。位在北京市房山區的一處傳統農村市集，昨天上午一名男子駕駛大型推土機在市集內肆意衝撞，許多民眾閃避不及當場被撞倒，目擊者指現場有7、8人當場死亡。但當地官方至今未曾通報，中國網路上一度出現的相關畫面也已被刪除殆盡。

▲ 影片來源：X平台＠李老师不是你老师（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合網路訊息及香港01、星島日報等媒體報導，事件發生在房山區周口店鎮的農村市集「大韓繼大集」。網傳影片顯示，一輛黃色的大型推土機昨天上午11時過後快速駛入市集內，不但四處橫衝直撞，駕駛者且專挑人潮多的地方撞擊。

由於週六、日是市集固定開市日，市集內人潮眾多，當場就有許多採買民眾及商家被推土機撞倒，甚至被輾壓，倒臥在血泊中失去意識，其他人則四散奔逃，現場尖叫聲不斷，多個攤位瞬間被夷為平地，農產品散落一地，場面十分混亂。有目擊者指稱，就自己親眼所見，恐有7至8人當場死亡。

儘管如此，市集內先是有人拿起板凳等物品砸向駕駛者，試圖阻止他的舉動。隨後，又有數名民眾先後衝向推土機，並冒險爬上推土機，將駕駛者強行拖下推土機，眾多民眾上前圍毆，這名駕駛遂被打倒在地，滿臉是血。

不過，截至發稿為止，房山區當地警方及官方一直沒有對這一無差別攻擊事件作出任何通報或說明，因此無法得知具體的死傷人數及財物損失情況。此外，目前這名推土機駕駛去向不明，外界也無從得知他犯案的動機及背景，是否與典型的心生怨恨而報復社會有關。

根據報導，中國如微博、抖音等網路平台已對這一事件的相關關鍵字進行過濾，一度上傳的現場畫面都已被刪除殆盡，但在海外中文網路則已廣為流傳。

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