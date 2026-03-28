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解放軍首公開無人潛水器「魔鬼魚」未來海戰霸主

中國新聞組／北京29日電
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「翱翔」Ⅴ型仿生蝠鱝（魔鬼魚）不僅實現了聲吶隱身，還能對水下爆炸物進行自主抵近、識別與鎖定。(視頻截圖)
「翱翔」Ⅴ型仿生蝠鱝（魔鬼魚）不僅實現了聲吶隱身，還能對水下爆炸物進行自主抵近、識別與鎖定。(視頻截圖)

央視軍事頻道27日播出「無人之競」專題片收官之作「隱身先鋒」，大秀解放軍智能戰力，首次曝光「翱翔」Ⅴ型仿生蝠鱝柔體潛水器在能見度不足1米的水下精準探測模擬爆炸物場景。專家指出，該型仿生蝠鱝（魔鬼魚）實現了聲吶隱身，其無法被識別的能力，潛艇、航母都很難發現它的蹤跡，是未來海戰「霸主」。央視還曝光了中國全自主「無人軍團」，戰力覆蓋陸海空全域，如同科幻電影裡的未來戰場。

據央視報導，此次曝光的仿生蝠鱝，選擇了一條與西方「魚雷型」無人潛航器截然不同的技術路徑。自然界中，俗稱魔鬼魚的蝠鱝有極佳的流體動力學特性。而仿生蝠鱝寬大扁平的體態和波動推進方式，帶來極高的運動穩定性和隱蔽性，其波動推進噪音極低，能有效規避敵方聲吶探測，且運動姿態平穩，為探測設備提供了絕佳的工作平台。

值得一提的是，據文匯報報導，多隻仿生蝠鱝可通過聲吶信號組建水下「局域網」，實現中繼通信與組網探測，具備集群協同潛力。西北工業大學寧波研究院無人航行技術研究中心馬宇峰指出，當衛星信號被海水阻隔，仿生蝠鱝水下自組織的聲學網絡能將指令轉化為水下信號，構建起一張覆蓋關鍵水道的水下監視網。

在續航能力上，仿生蝠鱝攜帶的電量僅相當於一輛小型家用電動汽車一半的電量，卻能全速航行數十小時，通過調節浮力在海中滑翔時，航程可達上千公里，並能承受相當於200個大氣壓的深海水壓。加上近年來解放軍構建起由仿生潛航器、大型無人潛航器、無人布雷/掃雷系統組成的「水下三叉戟」立體攻防網絡，網絡化蜂群水下作戰極大增強了解放軍在台海、南海等複雜海域的水下控制力。

軍事專家杜文龍分析指出，「未來水下作戰，仿生蝠鱝這類機器士兵的外形很有迷惑功能，所形成的封鎖是一種無法被識別的能力，將顛覆傳統海戰格局，今後若干條蝠鱝水下聯網作戰，核潛艇、航母都有可能會不堪一擊」。

中國「無人軍團」也在央視節目裡集中亮相。在地面，一個手勢即可操控中國最新一代機器狼群；VU-T10無人裝甲車配備反坦克導彈等，在強電磁干擾環境下也能智能識敵；在天上，無人飛槍首次與機器狼組合拳出擊，精準肅清空域，國產無人裝備「阿特拉斯」無人機蜂群作戰系統，僅需一名技術人員即可輕鬆操控96架無人機。

在海上，除魔鬼魚，每艘無人艇都具有自主感知和「思考」的能力，憑藉先進的雷達與光電偵察系統，快速發現並鎖定目標，獲指令後還可通過集群控制系統對目標實施包抄圍堵，使目標失去行動能力。

央視軍事頻道首次曝光「翱翔」Ⅴ型仿生蝠鱝柔體潛水器。(視頻截圖)
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