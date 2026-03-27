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逐玉張凌赫「粉底液將軍」 軍媒看不下去：對中華文化的誤讀

逐玉張凌赫「粉底液將軍」 軍媒看不下去：對中華文化的誤讀

中國新聞組／即時報導
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網劇《逐玉》中的「武安侯」（上圖）與電視劇《楚漢傳奇》中的「項羽」對比（下圖）。 （取材自微博）
網劇《逐玉》中的「武安侯」（上圖）與電視劇《楚漢傳奇》中的「項羽」對比（下圖）。 （取材自微博）

張凌赫、田曦薇主演的古裝愛情劇「逐玉」開播以來話題不斷，張凌赫飾演的武將謝征因妝造白皙精緻被官媒批「價值觀向顏值觀讓步」，使「粉底液將軍」被群嘲上了熱搜。解放軍報「鈞正平」也看不下去，昨發文批評指「古裝劇裡塗脂抹粉的『將軍』，承載不起塑造陽剛之氣的社會責任」，呼籲多拍「飽含陽剛之氣的作品」。解放軍報發聲瞬間衝上微博熱搜第一，網民幾乎一面倒支持，並評論「好傢伙，驚動鈞正平了」。

「鈞正平」指出，中國自古崇尚陽剛之氣、血性之美，這是深植中華民族血脈的文化認同；然而，當下一些反映古代戰爭題材的文藝作品，本該陽剛的沙場將軍形象卻悄然變了味——過度柔化、刻意精緻，有的甚至塗脂抹粉。這樣的呈現，偏離了社會對歷史的普遍認知，也與真正的軍人氣質相去甚遠。

文中稱，陽剛之氣代表著擔當與熱血，承載著尚武報國的價值追求。那些在風雪邊關屹立的身影，在演兵場上揮汗如雨的面孔，從不施粉黛，卻自帶最動人的軍人氣質，這正是陽剛之美的生動寫照。文藝創作固然可以追求審美多元，但為軍人形象「美顏」，丟失的不僅是真實，更是對陽剛精神的消解。

「逐玉」裡由張凌赫飾演的武將謝征，此前就被部分官媒和網民戲謔「打仗不忘補妝」，嘲諷男主角武安侯是「6點打仗，4點起來化妝」的「粉底液將軍」，還有網民將其與何潤東在「楚漢傳奇」中飾演的項羽滿臉污泥的粗獷形象作對比，質疑其折損將士形象。

官媒也批評此類現象是「價值觀在向顏值觀讓步」。浙江省委宣傳部官方微信公眾號「浙江宣傳」昨發布題為「『粉底液將軍』為何會激起群嘲」文章，批評「逐玉」中的謝征被嘲諷「粉底液將軍」是因這種創作傾向會錯誤解構傳統文化形象。演員貼合「逐玉」原著對武安侯「俊美清雋」、「面若冷玉」的外貌設定無可厚非，但犧牲角色身分邏輯，輸出違背歷史語境、「一眼假」的故事和形象，會對青少年群體的審美觀、文化觀等產生不良影響。

文章進一步指出，在古裝劇走出國門的背景下，此類行為對那些不甚了解中華文化的海外觀眾而言，可能造成他們對中華文化的誤讀。「上觀新聞」分析也認為，顏值阻礙角色可信度、消解故事價值意義時，網民批評的不是「帥」或「美」，而是「假」；不是將軍「面如冠玉」，而是為了維持「妝容精緻」而犧牲人、事、情感的真實感。

網劇《逐玉》中的「武安侯」。（取材自微博）
網劇《逐玉》中的「武安侯」。（取材自微博）

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