中國最大晶片製造商中芯國際已向伊朗運送製造晶片工具

路透社獨家報導稱，中國最大晶片製造商中芯國際一年前已向伊朗運送製造晶片工具。 （路透資料照）

路透報導，兩名川普政府高級官員周四表示，中國最大的晶片製造商中芯國際已向伊朗 軍方運送了晶片製造工具，這引發了人們對北京在持續一個月的美以伊衝突中的立場的質疑。

這一獨家訊息稱，一位官員表示，由於涉嫌與中國軍方有聯繫，美國政府對伊朗實施了嚴厲制裁，而這家公司大約在一年前開始向伊朗運送這些工具，「我們沒有任何理由相信這一切已經停止」。該官員補充說，此次合作「幾乎肯定包括對中芯國際半導體技術的培訓」。

報導稱，目前尚不清楚晶片製造工具在伊朗對這場戰爭的回應中發揮了何種作用（如果有的話）。這場戰爭由美國和以色列 於2月28日發動，擾亂了金融市場，引發了油價飆升，並加劇了全球通膨擔憂。

路透稱，這些官員在匿名的情況下透露了先前未公開的美國政府資訊。他們沒有具體說明這些工具是否產自美國，如果產自美國，運往伊朗很可能違反美國制裁。

對此一爆料訊息，路透稱，中芯國際、中國駐華盛頓大使館和伊朗常駐聯合國代表團發言人均未立即回應置評請求。

報導稱，中國政府堅稱與伊朗進行的是正常的商業貿易。中芯國際於2020年被列入貿易黑名單，限制進入美國市場。該公司否認與中國軍工複合體有關聯。但報導也指出，中國尚未公開在中東衝突中選邊站隊。中國外交部長王毅本周呼籲各方把握一切機會，盡快啟動和平談判。

報導稱，這些指控有可能加劇華盛頓和北京之間的緊張關係，因為美國正在對德黑蘭發動戰爭，並試圖扼殺中國的先進晶片產業。

路透上個月曾報導稱，伊朗即將與中國達成購買反艦巡航飛彈的協議，與此同時，美國在對伊朗伊斯蘭共和國發動襲擊前，在伊朗海岸附近部署了一支龐大的海軍力量。

▼收聽一洲焦點Podcast：