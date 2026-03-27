小泉進次郎就自衛隊軍官闖中使館表遺憾 中國：遠遠不夠

中國外交部發言人林劍。（歐新社）

日本 陸上自衛隊三等陸尉村田晃大日前涉嫌闖入中國駐日本大使館院內，被東京警方以闖入建築物的嫌疑逮捕。日本防衛相小泉進次郎27日上午對此事表示遺憾。中國外交部隨即在下午回應，日方已向中方就此事件表示非常遺憾，但這遠遠不夠，敦促日方給中方一個負責任的交代。

綜合共同社、陸媒報導，小泉進次郎27日在內閣會議後的記者會上表示，「自衛隊作為軍事組織，維持紀律至關重要。一名理應遵守法律和紀律的自衛隊軍官擅闖中國大使館並被逮捕，實在令人遺憾。」接著他即表示，一旦查明事實，將對此事進行嚴正處理。

27日下午舉行的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人林劍表示，越來越多的事實已經浮出水面，該不法分子為自衛隊的少尉官員，選擇使館的通勤時間，攜帶鋒利刀具非法翻牆闖入中國使館，並長時間潛伏在樹叢中，「我們不禁要問，他長時間潛伏是在等什麼人？打算做什麼？日方迄今對此完全沒有說明」。

林劍稱，日本右翼分子聽聞此事件之初，還想為該不法之徒洗白身分，認為不可能是自衛隊官員，「而事實狠狠打了他們的臉」。他表示，日方已向中方就此事件表示非常遺憾，但這遠遠不夠。再次敦促日方盡快徹查，並給中方一個負責任的交代。