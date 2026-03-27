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中國教育部新規 嚴禁學生作業過量、教師以直播打賞向家長索取財物

記者陳湘瑾／即時報導
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中國學校普遍存在作業負擔沉重的情況，導致學生睡眠不足，焦慮與憂鬱情緒上升。(新華社)
中國學校普遍存在作業負擔沉重的情況，導致學生睡眠不足，焦慮與憂鬱情緒上升。(新華社)

中國學校普遍存在作業負擔沉重的情況，導致學生睡眠不足，焦慮與憂鬱情緒上升。中國教育部發布新規，要求不得對學生安排超過規定的作業量，教師也不得發布販賣焦慮的內容牟利，以此試圖減輕學業壓力並改善學生心理健康。

中國教育部20日公告「關於開展基礎教育規範管理鞏固年行動的通知」，當中提出5項重點任務、20條負面清單等。

在學生福利方面，嚴禁安排超過教育行政部門規定總量和時長的作業，或安排重複性和懲罰性作業；嚴禁頻繁組織考試，加重學生學業負擔；嚴禁以各種方式擠佔學生課間休息時間、課間不准學生出教室等行為。

該通知中也對教師行為作出指示，包括嚴禁教師歧視學生，實施體罰、變相體罰、辱罵毆打、性騷擾或者其他侮辱人格尊嚴的行為；同時，嚴禁教師有償補課或通過直播打賞、知識付費等途徑向家長變相索財，發布販賣焦慮的內容牟利。

其他規定還包括嚴禁出現反黨反社會主義、醜化黨和國家形象、詆毀黨和國家領導人或英雄模範、分裂國家、歪曲歷史、美化侵略等錯誤言行；並嚴禁選用特定教材或購買制服的通路來牟利。

路透指出，這項宣布正值當局試圖減輕學業壓力並改善學生心理健康之際，意味著政策正從過去強調孩子勤奮學習、追求高分的傳統觀念轉向調整。

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