自然指數：中國科研擴大領先 未來2年份額可望達美國2倍

中國科學院的博士後在做基因實驗。（新華社）

英國《自然》雜誌最新發布的增刊《2026自然指數-中國》顯示，中國在自然指數榜單中繼續居於首位，並繼續擴大領先優勢。

自然指數由國際知名科技出版機構「施普林格-自然出版集團」下屬機構編制並定期發布，用於追蹤全球科研機構在145種高質量自然科學和醫學健康期刊上發表科研論文的貢獻情況。其中，份額是自然指數的關鍵指標，用於衡量作者對高質量研究的貢獻度。

最新發布的自然指數統計了2024年9月至2025年8月期間的數據，結果顯示中國繼續擴大領先優勢，並有望未來兩年內在份額上達到美國的兩倍。美國聖地牙哥加州大學「科學與創新政策前沿」項目為自然指數獨家作出的另一預測分析則顯示，未來兩到三年，中國有可能超越美國，成為公共資金資助科研最多的國家。

增刊公布了自然指數中國機構百強榜單。其中位居前十的分別為：中國科學院、中國科學技術大學、浙江大學、北京大學、中國科學院大學、清華大學、上海交通大學、南京大學、復旦大學和四川大學。

與兩年前發布的《2024自然指數-中國》增刊相比，中國機構十強大多數顯著提升了自己的全球排名：中國科學技術大學由2024年的第四升至第三，浙江大學由第十升至第四，北京大學由第九前進至第五，四川大學更從第22位躍升至第12位，中國科學院則繼續穩居全球第一。

此外，增刊還關注了中國私營部門在科研資助中發揮的日益重要的作用。自然指數主編西蒙·貝克在一份聲明中說，「隨著私營部門在中國科研體系中日益發揮更多的作用，這可能會將中國科研經費規模推到新的高度，並助力中國科研產出繼續保持上升勢頭。」