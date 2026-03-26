2名日本人涉攜毒廣州機場被捕 傳為頂級陪酒女與牛郎男友

東京六本木夜店「JUNGLE TOKYO」的頂級紅牌瑪麗安IG照片。（IG截圖）

中日關係低迷之際，2名日本 人今年1月初經廣州白雲國際機場入境時，被海關人員搜出藏有毒品，當場被中國官方拘留。近日在日本網上瘋傳，其中1名被捕者，極可能是在當地赫赫有名的「陪酒界灰姑娘」、六本木頂級女公關瑪麗安（Marianne），其同行被捕的男友則為一名男公關（牛郎）。

據富士新聞網報導，事發於今年1月2日，2名日本公民由廣州入境時被中國海關截查並搜出毒品。日本駐廣州總領事館於事發3日後（1月5日）接獲中方通知，證實事件並已派員與2名涉案公民會面，提供所需領事協助。

星島頭條報導稱，據悉其中1名涉案日人目前已獲准保釋，外界盛傳該人正是瑪麗安；但其男友則仍然被扣留，正接受當局進一步調查。根據中國刑法，走私、販賣、運輸、製造毒品，最高可被判處無期徒刑甚至死刑，2人恐面臨嚴厲的法律制裁。

報導指，瑪麗安原任職於知名日本大企業，因嚮往陪酒行業而轉行，憑藉其出色交際手腕及過人魅力，僅花半年時間一躍成為東京六本木著名夜店「JUNGLE TOKYO」的頂級紅牌，被網友封為「陪酒界灰姑娘」。

然而，在事業如日方中之際，瑪麗安的精神狀況據傳每況愈下。有消息指她其後不僅沉迷光顧男公關夜店，更因此染上毒癮。近期日本社交平台X瘋傳，其因攜帶毒品入境中國而被捕的消息，她本人社交媒體帳號的更新時間，亦恰好停留在去年12月，使傳言更添幾分可信性。

網媒香港01引述日本社交平台消息稱，瑪麗安去年就因為在KTV裡跟牛郎男友嗑藥被警方調查。去年年底她和一名來自歌舞伎町的牛郎男友及2名友人前往泰國 參與跨年派對，這夥人走私冰毒到泰國被當局逮捕。但因瑪麗安賄賂泰國警方而能離開泰國。

之後，瑪麗安和牛郎男友飛往中國，但疑似因隨身攜帶冰毒、可卡因、大麻等毒品，在廣州機場被逮捕。

有日本網友注意到，瑪麗安上次在IG發布動態是在去年12月27日，之後帳號再未更新。比對過往每個月多次發文的頻率，如今3個月不見蹤影，因而猜測她在中國中國出事。

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