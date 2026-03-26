我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普放話：伊朗若不認真看待和談 將面臨後果

華郵獨家：五角大廈考慮挪用烏克蘭軍援到中東

2名日本人涉攜毒廣州機場被捕 傳為頂級陪酒女與牛郎男友

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東京六本木夜店「JUNGLE TOKYO」的頂級紅牌瑪麗安IG照片。（IG截圖）
東京六本木夜店「JUNGLE TOKYO」的頂級紅牌瑪麗安IG照片。（IG截圖）

中日關係低迷之際，2名日本人今年1月初經廣州白雲國際機場入境時，被海關人員搜出藏有毒品，當場被中國官方拘留。近日在日本網上瘋傳，其中1名被捕者，極可能是在當地赫赫有名的「陪酒界灰姑娘」、六本木頂級女公關瑪麗安（Marianne），其同行被捕的男友則為一名男公關（牛郎）。

據富士新聞網報導，事發於今年1月2日，2名日本公民由廣州入境時被中國海關截查並搜出毒品。日本駐廣州總領事館於事發3日後（1月5日）接獲中方通知，證實事件並已派員與2名涉案公民會面，提供所需領事協助。

星島頭條報導稱，據悉其中1名涉案日人目前已獲准保釋，外界盛傳該人正是瑪麗安；但其男友則仍然被扣留，正接受當局進一步調查。根據中國刑法，走私、販賣、運輸、製造毒品，最高可被判處無期徒刑甚至死刑，2人恐面臨嚴厲的法律制裁。

報導指，瑪麗安原任職於知名日本大企業，因嚮往陪酒行業而轉行，憑藉其出色交際手腕及過人魅力，僅花半年時間一躍成為東京六本木著名夜店「JUNGLE TOKYO」的頂級紅牌，被網友封為「陪酒界灰姑娘」。

然而，在事業如日方中之際，瑪麗安的精神狀況據傳每況愈下。有消息指她其後不僅沉迷光顧男公關夜店，更因此染上毒癮。近期日本社交平台X瘋傳，其因攜帶毒品入境中國而被捕的消息，她本人社交媒體帳號的更新時間，亦恰好停留在去年12月，使傳言更添幾分可信性。

網媒香港01引述日本社交平台消息稱，瑪麗安去年就因為在KTV裡跟牛郎男友嗑藥被警方調查。去年年底她和一名來自歌舞伎町的牛郎男友及2名友人前往泰國參與跨年派對，這夥人走私冰毒到泰國被當局逮捕。但因瑪麗安賄賂泰國警方而能離開泰國。

之後，瑪麗安和牛郎男友飛往中國，但疑似因隨身攜帶冰毒、可卡因、大麻等毒品，在廣州機場被逮捕。

有日本網友注意到，瑪麗安上次在IG發布動態是在去年12月27日，之後帳號再未更新。比對過往每個月多次發文的頻率，如今3個月不見蹤影，因而猜測她在中國中國出事。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

日本 泰國

上一則

化妝200、拉花2元…河南新人7000元極簡婚禮「把錢留給生活」

延伸閱讀

日本自衛隊軍官持刀闖入中國駐日使館 今被移送檢方

日本自衛隊軍官持刀闖入中國駐日使館 今被移送檢方
日稱自衛隊員持刀找中大使「打算自盡」 中怒轟一句話

日稱自衛隊員持刀找中大使「打算自盡」 中怒轟一句話
已做自盡打算…自衛隊成員強闖中國大使館被捕 細節曝光

已做自盡打算…自衛隊成員強闖中國大使館被捕 細節曝光
自衛隊員持刀闖中駐日使館 中國：新型軍國主義成勢為患

自衛隊員持刀闖中駐日使館 中國：新型軍國主義成勢為患

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭
褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝

褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝