解放軍瞭望1號監測艦在荷莫茲海峽附近？中國斥假消息

中國國防部發言人蔣斌26日駁斥瞭望1號在荷莫茲海峽附近的說法。（記者廖士鋒／攝影）

中東局勢緊張，中國是否會有兵力部署一直受到關注，對於傳聞解放軍 瞭望1號海上警戒監測艦目前正在荷莫茲海峽附近，中國國防部公開駁斥稱，「這是一條假消息」。

中國國防部26日下午舉行記者會，對於現在傳聞瞭望1號海上警戒監測艦目前正在荷莫茲海峽附近，其發言人蔣斌表示「這是一條假消息」。

公開資料顯示，瞭望1號海上警戒監測艦是解放軍近年最新服役的大型偵測艦艇，但其相關性能諸元、搭載儀器與續航力，都相當神秘，一些中國軍事自媒體指出其排水量達3萬噸，探測距離非常遠。

而外媒法新社提問說，中國軍方是否向伊朗提供支持比如裝備或者情報？蔣斌則僅回應，當前最重要的還是各方應該立即停止軍事行動，防止戰火外溢。

港媒鳳凰衛視也問及中東相關局勢，特別是中國是否已收到美方邀請護航荷莫茲海峽，蔣斌指出，荷莫茲海峽及其附近海域近期局勢緊張，衝擊國際貨物和能源貿易通道，破壞地區和世界和平穩定。解決當前危機的關鍵在於各方立即停火止戰，儘快重回對話談判的軌道，避免局勢進一步升級惡化。

至於共軍在吉布地的基地是否受到影響，他說，「中方駐吉布地保障基地運行一切正常」。

蔣斌也駁斥了美方稱中共2020年曾秘密進行地下核試的說法，並再度對菲律賓最近在南海的動向提出警告。對菲律賓將一款反艦飛彈部署到呂宋島最北端，可能在美菲同盟下達到對北京的威懾升級，蔣斌指出，中國一貫反對以南海問題為藉口，強化軍事同盟，搞有針對性的軍事部署，「若菲方妄圖以此阻撓中國軍隊的正常行動，純屬不自量力、癡心妄想」。