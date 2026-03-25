「女孩抬臀部」如廁研究被挨露骨 人民網：學術自由不是無邊界

有學者發布觀察幼童如廁研究，示意圖。(中央社)

福建師範大學學報（哲學社會科學版）一篇探討幼兒園如廁行為的學術論文，近日引發爭議，由於文中詳細描述了男女童如廁時的具體姿勢與過程，「女孩頭朝下、高抬臀部」等字眼，引發公眾對該研究者是否尊重兒童隱私、是否履行知情同意程序的質疑。

綜合新京報、瀟湘晨報報導，「身體技術視角下的幼兒園如廁實踐研究」論文於2025年1月發表，作者范譞是中國社會科學院社會學研究所性別社會學研究室的副研究員。范譞在論文中提到，2016年至2020年間，他在北京、甘肅、河北、廣西多地幼兒園進行53次田野觀察，累計形成觀察筆記約30萬字。

論文以法國社會學家莫斯的「身體技術」理論為基礎，分析兒童如何習得如廁技術、保育老師的情感監督如何發揮作用，以及「男孩站著、女孩蹲著」的如廁方式如何成為幼兒園性別秩序的重要內容。

但論文中出現「女孩頭朝下、高抬臀部半站著小便」、「女孩小便，臀部抬高，低頭向後向上看，緊緊盯住小便的方向」等詳細描述，在網上引發熱議，不少網友認為尺度大、沒必要、過於露骨。

報導指出，對於倫理方面的問題，范譞在論文中寫明，由於如廁涉及兒童隱私，他對研究採取嚴格倫理要求，包括對幼兒園負責人和班級老師詳細解釋，保證所有觀察只在有老師在場才進行，避免單獨觀察涉及兒童隱私的場景；保證不接觸兒童的身體。

但查詢內文，發現他並沒有提到得到第一監護人父母和兒童本人同意的相關表述。

上海社會科學院社會學研究所二級研究員、上海市兒童發展研究中心主任楊雄認為，該研究在倫理層面存在明顯缺失，應該明確在文中體現獲得第一監護人（父母）的知情同意。如廁訓練研究屬於應用行為分析或兒童發展學的重要課題，但重點應放在數據、干預防禦和倫理對齊上，而非對排洩物或兒童身體反應的過度文學化渲染。

對此，人民日報點名批評，稱學術自由從來不是無邊界的自由，科研的起點是求真，過程是有用，終點是向善。科研的邊界，不能肆意越過人的尊嚴，其正當性的核心不僅要經得起學術邏輯推敲，更要兼顧倫理邏輯與社會情感的檢驗。