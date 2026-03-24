跟風「紮帶逃生」廣州男漁網包裹險喪命 外賣員機警救人

一名男子用紮帶與漁網將自己全身「嚴絲合縫」地捆綁，最終動彈不得，幾乎虛脫。（廣東消防）

近期，廣東廣州花都區一名外賣小哥在送餐途中，意外聽到民居樓傳來淒厲求救聲，報警求助後，發現一名男子因盲目模仿網絡「紮帶逃生」挑戰，竟用紮帶與漁網將自己全身「嚴絲合縫」地捆綁，最終動彈不得，幾乎虛脫。

中國網路上最近興起一種名為「紮帶逃生」的自救挑戰，原本旨在測試遇險時的掙脫能力，卻差點演變成驚險命案。

據廣東消防報導，日前有一名外賣員經過廣州花都區某住宅大廈時，聽到室內傳出微弱的求救聲，因擔心發生命案或劫案，隨即打電話報警，消防員接報到場後，發現大門反鎖，情況危急下，聯同開鎖師傅強行破門。

當消防員衝入房間時，眼前的景象令人傻眼，床上躺著一名男子，全身被厚被子和漁網緊緊包裹，並用工業級紮帶多重加固。由於紮帶具備「愈扯愈緊」的物理特性，男子掙扎無果，現場見他已滿頭大汗、呼吸急促，體力接近透支。

「紮帶逃生」在網絡上被部分博主渲染為「必修生存技能」，宣稱只需透過特定姿勢與力學原理，即可撐斷紮帶；然而，現實情況遠比影片複雜，這種流行挑戰往往忽略了安全前提。

有部落客為博眼球嘗試「紮帶逃生」，卻因重心失衡、肌肉痙攣或工具設計缺陷陷入困境；有人癱坐地上無法起身，有人用門框磨紮帶反將門框磨出凹槽，甚至因掙扎過猛導致皮膚紅腫滲血；更離譜的是，一名主播在嘗試前誤飲西梅汁，導致生理失控殃及救援者，相關影片成為全網熱議的「社死名場面」。

中國消防呼籲市民，應理性看待網紅影片，切勿盲目跟風模仿，更不要在無保護措施的情況下，人為製造極限險境。