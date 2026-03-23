我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地獄般的春季旅遊：機場安檢崩潰、油價一路漲

47歲孫芸芸當外婆了 愛女未婚生子她赴澳洲陪產

郎朗現身巴黎鬥琴 還能騰出一隻手玩魔方

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郎朗途經巴黎里昂火車站時，偶遇法國街頭鋼琴家Emilio Piano，兩人即興上演一場精彩的「鬥琴」。(視頻截圖)
郎朗途經巴黎里昂火車站時，偶遇法國街頭鋼琴家Emilio Piano，兩人即興上演一場精彩的「鬥琴」。(視頻截圖)

有網友發布視頻，中國著名鋼琴家郎朗23日在法國巴黎里昂火車站，與當地一名鋼琴藝術家即興上演了一場精彩的鋼琴「鬥琴」，郎朗以高難度曲目《Rush E》為戰場，單手彈琴玩魔術方塊；而對方蒙眼盲彈的神級操作，被全網封為現實版「海上鋼琴師」。

極目新聞報導，視頻顯示，穿著羽絨服、推著行李箱的郎朗，途經巴黎里昂火車站時，偶遇法國街頭鋼琴家Emilio Piano，隨後郎朗脫掉羽絨服，還熱起了身，臨時發起挑戰，兩人即興上演一場精彩的「鬥琴」，郎朗點名演奏「黑樂譜」《Rush E》，這首曲子因音符密集、手速要求極高，曾被網友戲稱「人類不可能完成的挑戰」。

影片中可以看到，郎朗全程右手彈奏複雜樂章，左手還同步旋轉魔方；Emilio則蒙眼盲彈，僅憑肌肉記憶精準敲擊琴鍵，吸引周圍觀眾拿出手機進行拍攝。

▲ 影片來源：YouTube＠中國日報（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

網友在發布該視頻時還配文寫道：「巴黎車站遇到郎朗，開始精彩絕倫的鋼琴對決。世界上最偉大的古典鋼琴家郎朗走來，點歌《Rush E》，這可是最難的鋼琴曲之一。」郎朗也在個人社交帳號發布了上述視頻，並配文稱，「閃現巴黎車站 ，看看大家的反應」。

Emilio在影片中坦言，郎朗是啟蒙自己學琴的偶像，這場即興對決，被觀眾形容為「兩個音樂靈魂的碰撞」。演奏中途，郎朗也輕鬆調侃，「咖啡好喝嗎？」Emilio端杯啜飲的鬆弛互動，凸顯了高手間的默契。

據報導，《Rush E》全曲以E音高速重複為核心，要求每秒按鍵超15次，且需雙手高度協調。郎朗在演奏中騰出左手操作魔術方塊，被鋼琴教師評價為「舉重若輕的炫技」，業內廣泛轉發視頻，讚嘆其「顛覆性控制力」； Emilio的蒙眼演奏，則仰賴多年街頭表演形成的肌肉記憶，精準度令觀眾驚嘆。

Emilio(右)坦言郎朗是啟蒙自己學琴的偶像，這場即興對決，被觀眾形容為「兩個...
Emilio(右)坦言郎朗是啟蒙自己學琴的偶像，這場即興對決，被觀眾形容為「兩個音樂靈魂的碰撞」。(視頻截圖)

上一則

習近平：雄安新區建設發展獲重大成果 決策完全正確

下一則

北京中學老師精準預言美伊開戰 網友：比「盲眼龍婆」還神

延伸閱讀

一甩清冷形象 王一博巴黎時裝周遭追拍…溫柔回應

一甩清冷形象 王一博巴黎時裝周遭追拍…溫柔回應
重慶馬拉松搞烏龍 冠軍選手衝線被攔 裁判被停權1年

重慶馬拉松搞烏龍 冠軍選手衝線被攔 裁判被停權1年
聖蓋博市燈會╱Feeling Band演奏青春記憶

聖蓋博市燈會╱Feeling Band演奏青春記憶
楊紫羅馬許願池報身分證號 網笑：實名制願望必達

楊紫羅馬許願池報身分證號 網笑：實名制願望必達

熱門新聞

吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

2026-03-18 10:30

超人氣

更多 >
「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒