中國國有煉油企業傳尋求購買伊朗原油

伊朗國家石油公司據傳正低調接觸包括中國中國在內的亞洲煉廠，試探潛在買家。（新華社檔案照）

彭博社引述知情人士透露，在華盛頓為遏制中東戰爭引發的油價 上漲、允許出售部分已裝載在油輪上的原油後，中國國有煉油企業已開始探討採購伊朗 原油。

報導引述知情人士稱，伊朗國家石油公司的代表以及充當中間商的交易商，正低調接觸包括中國中國在內的亞洲煉廠，試探潛在買家。

不過，中間商目前也在仔細研究條款細節，以明確允許範圍並避免未來受到處罰。在關鍵細節尚未明確前，這些海運原油的買家結構不太可能發生變化。

美國財政部此前批准為期30天的通用許可，授權在3月20日前已裝載上船的伊朗原油及石油產品進行銷售交付。該政策旨在抑制由於中東緊張局勢引起的油價上漲，許可有效期至4月19日，允許釋放大量海上滯留的原油。

另據財聯社報導，中國中國石化董事長侯啟軍在23日舉行的2025年度業績說明會上表示，中東LNG資源的短期供應中斷對公司影響較為有限。2026年，預計中國國內化工產品需求仍維持成長，同時新增產能持續釋放，化工市場結構性過剩壓力依然存在，加上中東地緣衝突導致油價和石腦油等價格大幅上漲，化工產業毛利將承受較大壓力。