中共統戰部長：治理宗教領域亂象 加強宗教事務法治化

中共統戰部部長李干杰在雲南考持期間主持召開座談會，圍繞系統推進我國宗教中國化、加強宗教事務治理法治化聽取意見。建議圖／取自央視新聞

中共 政治局委員、中央統戰部部長李干杰近期在雲南考察期間表示，要堅持問題導向，摸清底數、掌握情況，持續治理宗教領域亂象，引導信教群眾增強法治意識，自覺抵禦非法宗教活動。要著力建強隊伍，鍛造忠誠乾淨擔當的宗教工作幹部隊伍，並高宗教工作法治化水準。

少林寺 前住持釋永信 2025年7月因涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，接受中共多部門聯合調查 。3月20日，河南省新鄉市人民檢察院就釋永信嫌多宗罪名，依法向新鄉市中級人民法院提起公訴。

據新華社報導，李干杰18日至21日前往雲南考察，期間到西雙版納傣族自治州、玉溪市、昆明市，走訪宗教活動場所和中國巴利語系高級佛學院、雲南佛學院西雙版納分院，了解加強管理和教育教學情況。

李干杰在考察強調，要把握統戰工作政治要求、發揮統一戰線政治作用，樹立和踐行正確政績觀，進一步提高宗教工作法治化水準，推動僑務工作創新發展，真抓實幹確保黨中央決策部署落地落實。

期間，李干杰還主持召開座談會，圍繞系統推進我國宗教中國化、加強宗教事務治理法治化聽取意見建議。李干杰表示，要深化思想認識，學深悟透中共總書記習近平關於宗教工作的重要論述和重要指示批示精神，吃準吃透核心要義和實踐要求，準確把握宗教工作的著力方向和基本原則，堅定信心決心，堅決扛起宗教工作政治責任。

另，李干杰要求，要完善制度機制，夯實基層基礎，把握政策尺度，加強宣傳闡釋，深入細致做好群眾工作，切實推動宗教政策法規文件落地見效。他並要求，要堅持問題導向，摸清底數、掌握情況，持續治理宗教領域亂象，引導信教群眾增強法治意識，自覺抵御非法宗教活動。要著力建強隊伍，加強業務培訓，鍛造忠誠乾淨擔當的宗教工作幹部隊伍，推動宗教界提升自我教育、自我管理、自我約束能力和水準。

同時，李干杰在考察期間還走進鑄牢中華民族共同體意識主題教育館，聽取鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育工作介紹，深入多民族混居村寨，調研少數民族群眾生產生活和民族團結進步創建情況。他也考察涉僑歷史文化場所、新僑創新創業基地和華文學院，了解歷史文化傳承發展、為僑服務和華文教育工作。

李干杰稱，要扎實推動民族團結進步促進法宣傳實施，講好中華民族共同體故事，促進各民族廣泛交往交流交融。要全面貫徹黨的僑務政策，創新工作方式方法，挖掘用好歷史文化資源，加強思想政治引領，維護海外僑胞和歸僑僑眷合法權益，畫好強國建設、民族復興的最大同心圓。