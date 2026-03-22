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中國官方首度發布OpenClaw安全使用指南

中央社台北22日電
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中國因應「OpenClaw」爆紅，今日發布安全使用實踐指南。(路透)
中國因應「OpenClaw」爆紅，今日發布安全使用實踐指南。(路透)

人工智慧（AI）軟體OpenClaw近來在中國爆紅，引發官方警惕。中國國家互聯網應急中心繼11日發布風險提示後，今天發布「OpenClaw安全使用實踐指南」，針對各類型用戶及技術開發者提供安全防護建議。這是中國官方首度發布關於OpenClaw的安全使用指南。

新華社報導，這項「OpenClaw安全使用實踐指南」是由中國國家互聯網（網際網路）應急中心、中國網絡（網路）空間安全協會聯合發布，對象包括普通用戶、企業用戶、雲端服務商及技術開發者。

報導指出，這份官方指南對普通用戶的建議包括：使用專用設備、虛擬機器安裝OpenClaw，並做好環境隔離，不宜在日常辦公電腦上安裝；不使用管理員或超級用戶權限運行OpenClaw；不在OpenClaw環境中存儲、處理隱私數據；及時更新OpenClaw最新版本等。

這份官方指南另針對雲端服務商建議，要做好雲端主機基礎安全層面的安全評測與加固；做好安全防護能力部署、接入；做好供應鏈及數據安全防護。

綜合中國媒體及外媒報導，在官方警示下，中國多所大專院校近來紛紛宣布嚴禁校內使用OpenClaw，當局更嚴格限制國有企業、政府部門甚至軍方使用OpenClaw，以消除潛在風險。部分已下載OpenClaw的民眾也因此產生疑慮，連忙卸載。

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