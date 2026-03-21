我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

紐約華人外送員英語講不好 被店員施暴致顱內出血

羊肉小串、烤茄子…英曼徹斯特橋洞下 中式燒烤攤吸引留學生

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國曼徹斯特橋洞下驚現中國燒烤攤，羊肉小串11元，烤茄子賣41元，留學生排隊購買，攤主：僅周六出攤，純為了好玩搞副業。(取材自極目新聞)
英國曼徹斯特橋洞下驚現中國燒烤攤，羊肉小串11元，烤茄子賣41元，留學生排隊購買，攤主：僅周六出攤，純為了好玩搞副業。(取材自極目新聞)

近日，英國曼徹斯特一處橋洞下竟然出現一個中國燒烤攤，視頻在網路上走紅，可以看到大批在英的中國留學生正排隊購買烤串，只為體驗一口家鄉的味道；燒烤攤主表示，他們已經在這裡擺攤三年了，「只是副業，大家覺得好玩才出來擺攤的」。

▲ 影片來源：Instagram＠eatmcr（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

極目新聞報導，該燒烤攤名叫「炙友燒烤」，在中國多個社交平台都有開通帳號，其主頁介紹：「中式燒烤攤，位於Cambridge St Jct,Manchester M15 6DE，是『曼城最野的燒烤攤』。」不少中國網友慕名而來打卡，還寫下網紅標語，「我在曼徹斯特橋洞下很想你」。

燒烤攤主表示，他們是一個團隊在運營這個燒烤攤，已經在這裡擺攤三年了，「只是副業，大家覺得好玩才出來擺攤的」。攤主還說，他們已經申請了street trading license，即獲得經營許可，目前3月份暫定是每周六晚上出攤，「夏天要來了，生意可能會好一些」。

2025年的一張菜單顯示，「炙友燒烤」燒烤攤有羊肉小串、豬五花、雞肉串、翅中、茄子、小白菜等菜品，價格分別為1.2英鎊（約合人民幣11元）、1.6英鎊（約合人民幣14.6元）、1.4英鎊（約合人民幣12.8元）、2.2英鎊（約合人民幣20元）、4.5英鎊（約合人民幣41元）、4.2英鎊（約合人民幣38.4元）。

英國曼徹斯特橋洞下驚現中國燒烤攤，羊肉小串11元，烤茄子賣41元，留學生排隊購買...
英國曼徹斯特橋洞下驚現中國燒烤攤，羊肉小串11元，烤茄子賣41元，留學生排隊購買，攤主：僅周六出攤，純為了好玩搞副業。(取材自極目新聞)

英國曼徹斯特橋洞下驚現中國燒烤攤，羊肉小串11元，烤茄子賣41元，留學生排隊購買...
英國曼徹斯特橋洞下驚現中國燒烤攤，羊肉小串11元，烤茄子賣41元，留學生排隊購買，攤主：僅周六出攤，純為了好玩搞副業。(取材自極目新聞)

據報導，在英國的中文點餐外賣平台上，該燒烤攤還曾推出配送服務，並提供一些套餐可以選擇，不過目前暫時處於休息狀態。

在中國網友開設的群聊裡，已有多名準備去英國旅遊的顧客詢問是否可以「提前預訂」，並詢問攤位的具體位置，攤主則回應稱：「歡迎大家來橋洞找我們玩，非常期待見面」。

留學生

上一則

英國腦炎疫情讓香港緊張 港衛生官員擔心留英學生帶回病毒

延伸閱讀

眼光毒…成都女330萬元抄底8套「老破小」 月收租2.1萬

眼光毒…成都女330萬元抄底8套「老破小」 月收租2.1萬

湖南無臂單親爸賣炒飯還債 曾是全國游泳冠軍 還捐髓救妹妹

湖南無臂單親爸賣炒飯還債 曾是全國游泳冠軍 還捐髓救妹妹
認眼高手低、失業半年 北大畢業生送外賣

認眼高手低、失業半年 北大畢業生送外賣
員工疑抽電子菸釀停工遭開除 英國法院判公司得賠他2萬

員工疑抽電子菸釀停工遭開除 英國法院判公司得賠他2萬

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
一名來自重慶的中國留學生，被指刷爆日本信用卡並欠租，不還錢還溜回中國；此為示意圖，東京大學前學生與家長合影。（路透）

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

2026-03-18 10:30

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場