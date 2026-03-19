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物價指數增長仍偏低....中國學者：不是通縮

記者黃雅慧／上海即時報導
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上海社會科學院經濟研究所副所長詹宇波表示，中國並非步入通縮，而是進入到後工業時代，他現在稱之為「無通膨的增長」（non-inflationary sustained growth）。記者黃雅慧／攝影
上海社會科學院經濟研究所副所長詹宇波表示，中國並非步入通縮，而是進入到後工業時代，他現在稱之為「無通膨的增長」（non-inflationary sustained growth）。記者黃雅慧／攝影

近期有聲音認為，中國經濟關鍵問題在於物價，上海社會科學院經濟研究所副所長詹宇波回應本報提問表示，通常經濟增長、需求增加，物價會上漲。但現在其實在中國看到奇特現象，中國已經進入到後工業時代，他現在稱之為「無通膨的增長」（non-inflationary sustained growth），並不能夠完全用消極的負面的眼光去看待，裡面後面的因素非常多。

從定義上來看，實現無通膨增長需要滿足總供需基本平衡、全要素生產率提升、結構性改革到位與貨幣精準有效。

從近期消費者物價指數來看，儘管政府工作報告連續兩年將物價年增訂在2%左右，但依然還未能達到。據中國統計局數據，中國今年2月消費者物價指數（CPI）年增1.3%，1月當月為0.2%； 生產者物價指數（PPI）2月當月月年減0.9%，1月當月年減1.4%。

詹宇波表示，輿論會把該現象定義為「通貨緊縮」，但他再度糾正這樣說法，他表示對通貨緊縮的定義是「物價水平的下滑，疊加經濟的衰退」，但去年中國經濟增長仍達5%，不存在經濟衰退。

詹宇波指出，對物價下跌要從不同的角度去理解，現在理解較多角度是從供給過剩、需求不足、投資低迷等角度，但他從另個角度表示，物價下跌也有可能是因為生產力的提升帶來的，導致成本降低、價格銷售水平也隨之降低。

詹宇波說，以往刻畫經濟演進過程時候，會覺得在沒有通膨情況下實現增長，這往往只會發生在經濟體它非常早期的階段，因為有充裕的勞動力，以至於沒必要加工資，所以物價是平穩的。但中國作為後工業時代，進入無通膨增長，是有意思的事情。

對於提消費、擴內需在近幾年政府工作報告邏輯演變，詹宇波梳理稱，2023把擴大國內需求擺在工作首位，剛好疫情結束第一年，希望恢復實際消費活動；2024年報告則放在第三位，認為消費增長認為是理所當然，但消費恢復性增長並不具備可持續性，消費增速下滑，當年下半年開始以舊換新消費政策支持，2025再度把大力提振消費、擴內需重新擺在首位，重提擴內需，很大程度是「補短板」。

詹宇波續指，今年政府工作報告首要是建設國內市場、堅持內需主導，擴內需依然放在首位，但提法跟十五五做比較，十五五擺在首位是現代化體系建設，今年放在首位，是為了保持跟去年工作延續性，他認為，決策層認識到，不能單通過促消費，背後還有供給端支撐才能保障可持續性。

值得注意的是，美國政府也宣稱自己迎接無通膨型增長，美財長貝森特去年11月在接受NBC新聞節目「Meet the Press」訪問時表示，他對2026年非常、非常樂觀，「我們已經準備好迎來一個非常強大、無通膨型增長的經濟」

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