荷莫茲海峽封鎖 中國業者損失不貲商船陷補給危機

中國媒體報導，伊朗遭美國及以色列襲擊後封鎖荷莫茲海峽，衝擊中國往來波斯灣的海上運輸，導致許多相關業者額外承擔高額費用，其中有貨運代理商已損失近20萬美元；同時還有中國船員被困在海上，除擔心被炮火襲擊，在船上還面臨生活補給不足的危機。

新京報17日報導，中國船員顧超（化名）和他工作的商船被困在荷莫茲海峽10多天，商船原計劃3月5日抵達波斯灣目的地，但海峽封鎖卻導致船上出現補給危機。

顧超表示，他的商船因此從5日起節約資源，包括減少淡水供應量、洗衣房定期關閉、集中清洗衣物、抽海水沖馬桶等。而船員餐飲中的各類青菜也被減少，逐漸改以馬鈴薯及白菜代替。

顧超向新京報說，雖然有個別船隻通過荷莫茲海峽，但也有船隻硬闖海峽被炸。這種情況下，多數船隻不敢硬闖海峽，因為「船是船東的，貨是貨主的，但命是我的」。

中國貨運代理業者魏橋表示，荷莫茲海峽安全解封時間至今未定，船公司為此提出兩項方案。一是貨主退運折返，但返程運費仍須支付；二是就近另擇港口卸貨，與收貨方協商更改港口接貨。兩個方案都需要貨主承擔2000至4000美元不等的戰爭附加費。

魏橋說，貨主若有貨物尚未裝船需暫存在港口，也要再額外支付儲存費用。為了維繫客戶關係，他承擔了這筆儲存費。經粗略估算，他的損失至今已接近20萬美元。

報導提到，天津皮具商鄭小紅（化名）日前接獲貨運代理通知，原定3日抵達阿曼的貨物，必須改到阿聯的港口卸貨，此時一是將貨物退運回國，二是與收貨人商議改港提貨。而每個貨櫃需再支付3600美元的「戰爭附加費」。

鄭小紅表示，如果退運，要額外支付返程的運費；但如果讓收貨人換港提貨，對方考慮到運輸成本，可能會退訂，到時候這批貨不僅會退回來，還會在港口產生儲存費用。

她說，每個貨櫃3600美元的戰爭附加費可能還會漲價，目前她的公司就有20個貨櫃不是滯留在荷莫茲海峽外側，就是被轉運到其他港口。粗略計算，她的損失已超過人民幣50萬元。

中國一家船務公司的廖姓負責人表示，目前荷莫茲海峽危機四伏，船東拒絕冒險進入荷莫茲海峽合情合理。但每艘船在海上多漂（滯留）1天，就會產生約2萬美元的損失。就像突然掐住了一條重要血管，「沒有預兆，也沒有預案」。