中國黃金「雙冠王」立軍令狀：一年找金礦20至50噸

2025年中國國內原料產金381.3噸，黃金消費量950噸，連續多年保持全球最大黃金生產國和消費國地位。（中新社檔案照）

膠東金礦找礦突破專項行動日前在山東萊州啟動，山東省地礦局立下一份軍令狀，目標是力爭用一年時間，在膠東地區新增黃金金礦儲量20-50噸。

大眾網報導，在資源勘探周期普遍拉長的當下，用一年時間去找出20噸以上金礦增量，絕非尋常之舉。膠東本就是世界第三大金礦區，累計探明的黃金儲量占全中國的四分之一，在這片早已被地質錘反復叩問過的「藏金之地」再尋突破，無異於在巨礦之上再掘新礦。

2025年中國國內原料產金381.3噸，黃金消費量950噸，連續多年保持全球最大黃金生產國和消費國地位。

山東是中國黃金儲量和產量的「雙冠王」。但客觀現實是，歷經長達數十年甚至上百年的高強度開採，地表與淺層的易採礦已很難尋覓。在傳統的勘查領域裏，這裡是一片潛力透支的「熟地」。

然而，跳出原有框架，向深處探尋，膠東依然具備世界級的成礦潛力。2023年，山東省地礦局第六地質大隊在威海乳山市西澇口探獲一處大型金礦床，查明金金屬量近50噸，成為威海地區迄今為止規模最大的金礦床，實現膠萊盆地東北緣地區深部找礦重大突破。

山東省地礦局鑽探工程技術研究中心執行主任翟育峰說：「我們要打到2,700米的深淵穿透礦層，把完整的岩芯取上來，去驗證2,600米甚至3,000米深處到底有沒有金子，為國家在更深處尋金，這就是我們這項工作的意義。」

一次次的金礦找礦重大發現，印證了膠東深部資源的巨大潛力。深耕膠東，本質上是中國地質行業打破資源枯竭週期律、完成從淺層開採向深部探礦戰略轉移的縮影。只要深部勘查能夠取得實質性突破，老礦區就能重塑為資源供給的新引擎。

山東省地礦局膠東找礦的底氣，源於兩大引擎的雙重賦能：政策的東風與科技的利劍。2025年底，山東省十部門聯合印發的《山東省黃金產業高質量發展實施方案（2025—2027年）》，已將「加大膠東地區深部勘查」寫入藍圖，明確提出「落實新一輪找礦突破戰略行動，重點推進膠東地區深部勘查，加大焦家帶、招平帶、三山島帶、牟乳帶等重點金礦聚集區勘查力度」。到2027年，全省黃金產量要穩住200噸以上。

科技是向地球深部進軍的金剛鑽。過去，鑽探深度多在2,000米以內，深埋的礦脈只能隱身。如今，山東省地礦局掌握超深、超斜、超難的小口徑鑽探核心技術，全國83%的3,000米以上科學鑽探專案都由其承擔，甚至在全球海洋科學鑽探中創下了2,843米全取芯的新紀錄。

技術的跨界移植，正在打開全新的找礦空間。在萊州灣，山東省地礦局第六地質大隊將原本用於陸地的二維反射地震技術搬到了海上，成功發現了國內首個完全通過海上勘探探明的金礦—刁龍咀成礦帶。

而AI技術的引入，更讓找礦從經驗驅動轉向智慧驅動。三維建模、智慧靶區預測，正在讓那些看不見的隱秘礦脈變得可預見。

山東省地礦局局長張成偉介紹，將堅持科技賦能、精準找礦，推動地質、物探、化探、鑽探等多學科融合，構建AI+金礦等數位化找礦模式，打造產學研用協同創新體系，全力以赴破解深部找礦技術難題，全面提升找礦核心競爭力。

山東省地礦局將成立專項行動領導小組，組建由院士領銜的技術顧問組，全局300餘名精兵強將、30餘台套鑽機整裝待發，36個涵蓋國家重點研發計畫、省市財政及市場合作的各類專案統籌實施，劍指一年實現新增金礦20-50噸，同時建立起膠東金礦勘查評價技術體系，打造高素質找礦人才隊伍。

中國科學院院士鄧軍認為，必須徹底打通「理論—技術—數據」的創新鏈條，搭建高規格的共享共研平台，最終將「人才、裝備、專案」深度捆綁。