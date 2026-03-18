65歲以上老人免費刺青電話號碼 廣東店家：防走失

老闆說，刺青只在皮膚表層，不會影響老人的身體健康。（取材自瀟湘晨報）

近日有網友爆料，廣東揭陽一間刺青店打橫幅稱，「65歲以上老人憑身分證免費紋身」引發熱議，店家表示是為了「防老人走失」，但有網友質疑此舉不尊重老人；早前也有紋身店曾發帖，「為防患阿茲海默症 老人走失可免費服務」，就被批「就跟牧區給馬烙花一樣」、「起碼的尊重都沒了」。

瀟湘晨報報導，廣東揭陽這家紋身店老闆表示，給老人紋身是因為有些失智老人走丟，身上紋個電話號碼會有用，「有些老人手上戴牌子也會搞丟，有家人陪同來給老人紋身，所以我有這個想法，算是做公益吧」，不是「玩梗」。

老闆說，刺青只在皮膚表層，不會影響老人的身體健康。目前來刺青的主要是年輕人，老闆想用自己的職業技術為老人們提供幫助，如果有老人需要，可以在家屬的陪同下到店刺青。

事實上，2023年7月就曾有報導，廣東深圳一家名為「萬仞紋身」的紋身店曾發布帖子，「為防患阿茲海默症老人走失，免費為其紋身親屬聯繫方式，永久有效」，獲得眾多網友點讚，該店主張女士表示，自己免費提供這項服務的初衷很簡單，就是想盡所能去幫助阿茲海默症患者，並表示旗下位於深圳和東莞的三間紋身店均可免費服務。

帖文配圖顯示，紋身師傅除了會在老人手背處紋上老人家屬的電話號碼，還會加上「丟失請聯繫」或「若我丟失」等字樣。

帖文當時引發熱議，不少網友表示反對，有人覺得不尊重老人，「就跟牧區給馬烙花一樣！老了，病了，起碼的尊重都沒了！」有人擔心紋上去的電話可能被騙子利用，不過也有網友表示，「只要老人願意，家人願意，沒什麼不可以」。

該深圳連鎖店長對此表示，紋身尊不尊重老人，應該由老人的子女來判斷，「人都會有老的一天，包括我，也希望以後的世界能善待我們這一代。」