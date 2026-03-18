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今年首訪中 庫克現身成都出席蘋果50周年活動 還將訪北京

記者陳宥菘／即時報導
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蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook，中）18日下午現身成都太古里的蘋果零售店，這是他今年首次訪問中國。（取自川觀新聞）
蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook，中）18日下午現身成都太古里的蘋果零售店，這是他今年首次訪問中國。（取自川觀新聞）

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）18日下午現身成都太古里的蘋果零售店，出席蘋果50周年慶祝活動，這將是繼首場舉辦在紐約中央車站的演唱會後，系列活動的第二站。這也是庫克今年首次訪問中國。中媒澎湃新聞稱，庫克後續還有北京的行程。

至於他是否將出席22日至23日的中國發展高層論壇，目前仍未有相關消息。他去年曾出席此一論壇。

中媒「四川在線」報導，庫克18日下午現身成都太古里蘋果零售店。當天下午2時30分，活動還未開始，該零售店就已架起圍欄，沒有相關證件的市民無法入場。報導表示，據瞭解，庫克是前往參加蘋果50周年特別活動。為籌備此次活動，該零售店當天臨時閉店。

澎湃新聞報導，18日下午3時，慶祝活動正式開始，成都出生的中國知名歌手李宇春開始上台表演。

庫克在交流中表示，「今年是蘋果公司成立50周年，我們也在全球各地舉辦了盛大的慶祝活動，很高興能夠在成都舉辦這場活動，也非常高興能夠邀請到『春春』（李宇春）來參與慶祝活動。」他說，成都充滿活力，也是歷史文化名城，有著大量的創新和活力，非常高興來到四川，四川的生活也非常愜意。

蘋果將在今年4月1日迎來成立50周年，蘋果此前宣布3月起將在全球各地舉辦系列慶祝活動，首場活動於3月13日開跑，在紐約中央車站舉行了一場演唱會。

庫克上一次訪中是去年10月，期間走訪了上海、北京，並獲中國國務院副總理何立峰、工信部長李樂成、商務部長王文濤等高層接見。庫克當時承諾將繼續加大在中國的投資，進一步提高對華合作層次和水平。

據21世紀經濟報導，蘋果營運長沙比汗（Sabih Khan）等高層17日已現身深圳，先後走訪欣旺達電池工廠與富士康iPhone總裝產線。

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook，二排舉左手比讚者）18日下午現身...
蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook，二排舉左手比讚者）18日下午現身成都太古里的蘋果零售店，出席蘋果50周年慶祝活動，並與中國歌手李宇春合照。（取自澎湃新聞）

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