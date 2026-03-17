躺著賺…上海要辦「睡眠大賽」至尊睡神獎金3000元

上海崇明將舉辦一場睡眠挑戰賽，在社交平台引發熱議。圖為重慶早前舉辦的睡眠活動。（新華社）

現代人普遍存在睡眠困擾，《2025中國居民睡眠健康研究白皮書》顯示，參與研究的18周歲以上人群中，1/4夜間睡眠時長不足6小時。上游新聞報導，近日，上海崇明將舉辦的森林睡眠挑戰賽在社交平台上引發熱議，許多網友戲稱，這個比賽根本是「躺著賺錢」。主辦方稱，開放報名以來熱度持續攀升，3月21日的首場比賽名額已滿。

「斷網24小時，唯一KPI就是睡到自然醒！」上海市崇明區融媒體中心發布的訊息顯示，本次睡眠挑戰賽由上海崇明生態旅遊集團主辦、東平國家森林公園承辦，將於3月21日至4月26日期間的每周六舉辦一場，在5月2日、5月3日每天舉辦一場，每場限額50人。

參賽者須為18周歲至50周歲的健康人士。比賽期間，禁止使用手機等電子設備娛樂，也禁止與他人交談和飲食，嚴禁服用任何幫助入睡的藥物。挑戰過程中，專業儀器將監測睡眠品質並以此評選獲獎者。

獎項方面，設「至尊睡神獎」1名，獎金人民幣3,000元（約合431美元），授予睡眠評分最高者；「一秒入睡獎」1名，獎金人民幣2,000元（約合290美元）；另設總獎金人民幣1萬元（約合1452美元）的「躺贏達人獎」，由所有嚴格遵守規則並堅持到最後的選手平分。

「報名的人挺多的，第一批（3月21日）已經滿了，3月28日那批也快滿了。」17日，上海崇明生態旅遊集團告訴上游新聞，目前總報名人數已超過百人。

不過這場睡覺比賽的報名費人民幣299元（約合43美元），有網友計算「一場收14950元」，認為主辦方「穩賺不賠」。對此，東平國家森林公園工作人員解釋，299元並非單純的參賽費，「要送三張森林公園門票，光門票就200多元了，還要送大禮包和抵用券。」

活動介紹，299元報名費包含五大權益：參與爭奪萬元獎金的機會、安睡套裝（眼罩/耳塞/飲用水）、價值逾人民幣700元的旅遊禮包（500元酒店券＋三人份森林公園門票）、崇明特產與奶品禮盒，以及價值499元的睡眠健康評估報告。

北京日報此前報導，《2025中國居民睡眠健康研究白皮書》顯示，當代中國大學生普遍晚睡晚起，僅21%會在晚上12點前入睡，25%的大學生凌晨2點後才入睡。研究發現，39％的中國大學生每日使用手機超過8小時，且隨著每日使用手機時長的增加，入睡時間更晚，出睡時間也更晚。

在今年中國全國兩會，睡眠問題也成為話題。人民日報報導，中國全國人大代表宋兆普呼籲年輕人，晚上11點一定要睡覺，保護好膽經和肝經；另一名全國人大代表陳瑋更呼籲，可以像管體重一樣管睡眠，將「睡眠健康」納入國家相關專項行動。全國政協委員張文宏建議，應盡量保證睡眠的節律，才能讓身體細胞得到充分的恢復。生物鐘亂了，睡再多身體也緩不過來。