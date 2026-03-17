我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暗批盟友忘恩負義 川普：美國不再需要北約國家援助

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

躺著賺…上海要辦「睡眠大賽」至尊睡神獎金3000元

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上海崇明將舉辦一場睡眠挑戰賽，在社交平台引發熱議。圖為重慶早前舉辦的睡眠活動。（新華社）
上海崇明將舉辦一場睡眠挑戰賽，在社交平台引發熱議。圖為重慶早前舉辦的睡眠活動。（新華社）

現代人普遍存在睡眠困擾，《2025中國居民睡眠健康研究白皮書》顯示，參與研究的18周歲以上人群中，1/4夜間睡眠時長不足6小時。上游新聞報導，近日，上海崇明將舉辦的森林睡眠挑戰賽在社交平台上引發熱議，許多網友戲稱，這個比賽根本是「躺著賺錢」。主辦方稱，開放報名以來熱度持續攀升，3月21日的首場比賽名額已滿。

「斷網24小時，唯一KPI就是睡到自然醒！」上海市崇明區融媒體中心發布的訊息顯示，本次睡眠挑戰賽由上海崇明生態旅遊集團主辦、東平國家森林公園承辦，將於3月21日至4月26日期間的每周六舉辦一場，在5月2日、5月3日每天舉辦一場，每場限額50人。

參賽者須為18周歲至50周歲的健康人士。比賽期間，禁止使用手機等電子設備娛樂，也禁止與他人交談和飲食，嚴禁服用任何幫助入睡的藥物。挑戰過程中，專業儀器將監測睡眠品質並以此評選獲獎者。

獎項方面，設「至尊睡神獎」1名，獎金人民幣3,000元（約合431美元），授予睡眠評分最高者；「一秒入睡獎」1名，獎金人民幣2,000元（約合290美元）；另設總獎金人民幣1萬元（約合1452美元）的「躺贏達人獎」，由所有嚴格遵守規則並堅持到最後的選手平分。

「報名的人挺多的，第一批（3月21日）已經滿了，3月28日那批也快滿了。」17日，上海崇明生態旅遊集團告訴上游新聞，目前總報名人數已超過百人。

不過這場睡覺比賽的報名費人民幣299元（約合43美元），有網友計算「一場收14950元」，認為主辦方「穩賺不賠」。對此，東平國家森林公園工作人員解釋，299元並非單純的參賽費，「要送三張森林公園門票，光門票就200多元了，還要送大禮包和抵用券。」

活動介紹，299元報名費包含五大權益：參與爭奪萬元獎金的機會、安睡套裝（眼罩/耳塞/飲用水）、價值逾人民幣700元的旅遊禮包（500元酒店券＋三人份森林公園門票）、崇明特產與奶品禮盒，以及價值499元的睡眠健康評估報告。

北京日報此前報導，《2025中國居民睡眠健康研究白皮書》顯示，當代中國大學生普遍晚睡晚起，僅21%會在晚上12點前入睡，25%的大學生凌晨2點後才入睡。研究發現，39％的中國大學生每日使用手機超過8小時，且隨著每日使用手機時長的增加，入睡時間更晚，出睡時間也更晚。

在今年中國全國兩會，睡眠問題也成為話題。人民日報報導，中國全國人大代表宋兆普呼籲年輕人，晚上11點一定要睡覺，保護好膽經和肝經；另一名全國人大代表陳瑋更呼籲，可以像管體重一樣管睡眠，將「睡眠健康」納入國家相關專項行動。全國政協委員張文宏建議，應盡量保證睡眠的節律，才能讓身體細胞得到充分的恢復。生物鐘亂了，睡再多身體也緩不過來。

世報陪您半世紀

上一則

重慶馬拉松搞烏龍 冠軍選手衝線被攔 裁判被停權1年

延伸閱讀

醫：絕不建議吃安眠藥 最多開一周

醫：絕不建議吃安眠藥 最多開一周
每晚睡滿7小時 阻2型糖尿病上身

每晚睡滿7小時 阻2型糖尿病上身
睡到一半沒有呼吸 醫：這疾病讓大腦「缺氧」 增中風、失智風險

睡到一半沒有呼吸 醫：這疾病讓大腦「缺氧」 增中風、失智風險
假日想補眠？醫師建議別睡超過2小時、別晚於平日1小時上床

假日想補眠？醫師建議別睡超過2小時、別晚於平日1小時上床

熱門新聞

隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
死者為一名34歲中國女子。（取材自紅星新聞）

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

2026-03-15 05:30
美伊開戰後，多艘船隻滯留荷莫茲海峽，中國航運公司正為全面復航作準備。(路透)

掛5星旗…首艘中籍船舶通過荷莫茲海峽 3散貨船跟在後

2026-03-13 02:29

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？
忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜
僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…

僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…