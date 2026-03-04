伊朗深陷戰火 WSJ：中國避免捲入持久戰支持有限

美國和以色列3日空襲伊朗，德黑蘭升起濃煙。美聯社

美國對伊朗 開火已有4天，華爾街日報報導，中國迄今只在口頭上聲援伊朗，實際支持有限，分析認為中國避免捲入持久的中東衝突，同時為戰後與無論誰掌權的伊朗政府合作做好準備。

美國及以色列 2月28日向伊朗發動大規模攻擊後，中國外交部同日晚上表示，中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

中國外交部長王毅2日與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）通話時表示，中方珍視中伊傳統友誼，支持伊方捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊方維護自身正當合法權益。

王毅3日與以色列外長薩爾（Gideon Saar）通電話時說，中方反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊，並呼籲立即停止軍事行動。

華爾街日報4日報導，在美以重創中國在中東最親密的夥伴伊朗、擊斃其領導人並呼籲民眾推翻政府之際，中國除了發出強烈譴責，幾乎沒有更多行動。

報導表示，分析人士認為，中國有可能會將自己定位為國際秩序的維護者，避免捲入曠日持久的中東衝突，同時為戰後與無論誰掌權的伊朗政府合作做好準備。

分析人士又指，這種做法延續了今年1月美國抓獲委內瑞拉總統馬杜洛 （Nicolas Maduro）時，中國對委國的支持也相當有限。這也可能預示著，如果美國對古巴採取行動，中國可能會採取類似立場。中國曾稱與古巴有「牢不可破的友誼」。

報導表示，中國國家主席習近平曾力推全球安全倡議和全球發展倡議等計劃，旨在營造一個替代西方主導的世界秩序。2023年，伊朗加入了成員包括中國及俄羅斯的上海合作組織；2024年，伊朗在中俄幫助下加入金磚國家（BRICS），但這類組織並未給伊朗帶來安全保障。

報導又提到，伊朗對中國的依賴遠超中國對伊朗的依賴。中國購買了伊朗約90%的出口石油，這僅占中國石油進口總量約12%。中國已建立國家戰略石油儲備，預計到明年中國的石油消耗將見頂。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）形容，「當你需要中國時，他們是不會出現的」。

另一方面，報導表示，美以伊開戰也為中國帶來一些好處。美國正在耗費軍事能力、消耗彈藥，尤其是在圍繞台灣議題與中國發生衝突時可能用到的武器。美國也讓中國軍隊得以一窺其最新裝備和戰術。美國已將軍事資源調出亞洲，如果伊朗戰事不迅速結束，這種調動可能會持續。

報導又表示，伊朗用遠程無人機和飛彈襲擊了多個波斯灣國家，增加了這場戰爭對中國的複雜性。例如，去年沙烏地阿拉伯向中國出售的原油超過伊朗；中國在沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的投資遠超其在伊朗的投資。如果中國幫助伊朗攻擊這些國家，可能會損害中國與它們的關係。