「中國最神秘富豪」SHEIN許仰天罕露面 鋪路香港上市

中國新聞組／北京3日電
SHEIN創辦人許仰天日前罕見公開亮相，或為希音在香港上市鋪路。（取材自廣東衛視）
在2月24日廣東省高質量發展大會上，網上時裝零售商SHEIN（希音）創辦人許仰天罕見公開亮相，成為全場焦點。這位「中國最神祕的億萬富豪」，過去網上真容難尋，此次以白襯衫、酒紅領帶的正式形象登場，打破SHEIN「創辦人神隱」標籤。

港媒指出，SHEIN於2008年在南京創立，最初叫「ZZKKO」，經營出口業務。2012年看準快時尚女裝賽道更名SHEIN，並把中國電商的個性推薦模式搬到海外，迅速風靡歐美Z世代。為了海外擴張，SHEIN刻意淡化中國標籤，2019年起更逐步把總部遷往新加坡，部署在歐美上市。

不過在經濟民族主義、地緣政治壓力、監管透明度要求等考驗下，SHEIN上市之路處處碰壁，歐美業務也屢遭多國政府「針對」。例如去年2月，川普政府大幅提高跨境小額包裹，矛頭直指SHEIN等中國電商。

去年市場傳出SHEIN已放棄紐約、倫敦上市的計畫，並通過保密途徑申請香港上市，但最終要獲得中國監管機構的批准。

報導稱，許仰天此次高調現身官方場合，絕非簡單企業宣傳，而可視為一次精心計畫的戰略表態。他主動透露SHEIN的出口規模、供應鏈布局與就業帶動等數據，向監管層與資本市場展示透明化決心。

此外，許仰天還明確強調 SHEIN「立足廣東」，宣布未來三年在廣東投入超過百億元人民幣建設智慧供應鏈，帶動近間家供應商與數十萬人就業，以巨額投資承諾鞏固政策支持。

據報導，許仰天這次露面，可以解讀為SHEIN在地緣政治衝擊下，重新強化「中國企業」標籤、回歸中國市場的訊號，其未來動態值得關注。SHEIN從早期「去中國化」以利全球拓展，如今在外部環境轉變下，轉向強調中國供應鏈優勢與本土根基，是出海電商龍頭在全球貿易風浪中重新調整定位的戰略選擇。未來其香港上市進度與廣東投資落實情況，將成為觀察中國跨境電商產業走向的重要指標。

鳳凰網報導，過去幾年，Shein憑藉極致性價比和「小單快反」模式席捲歐美市場。從2020年估值100億元，到2024年「胡潤全球獨角獸榜」上的4600億元，短短四年間翻了46倍。但伴隨體量膨脹而來的，是全球範圍內密集的規則圍堵。在海外市場關稅政策收緊、合規審查趨嚴以及多地IPO進程受阻的連番打擊下，Shein的估值神話被按下暫停鍵。2025年「胡潤全球獨角獸榜」中，Shein的估值已回落至3650億元，單年蒸發近1000億元。估值快速縮水之際，這位隱形的掌舵人不得不走向台前，以百億投資的實際行動，重新確立企業與中國市場的緊密綁定。

