鐵腕打詐 中公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中國公安部宣布，已經將緬甸妙瓦底KK園區630餘棟建築物全數拆除。（圖／截自人民日報影片）

中國展現鐵腕打詐決心，繼日前在一周內接連將緬北兩大電詐家族明家11人、白家4人槍決後，新華社報導，近日，按照中國公安部統一部署，山東、廣西公安機關組織警力將近期中緬泰聯合清剿緬甸妙瓦底賭詐園區行動中抓獲的1,500餘名犯罪嫌疑人押解回中國，妙瓦底KK園區630餘棟相關建築物也已被全數拆除。

報導稱，長期以來，緬甸妙瓦底地區盤踞著大量賭詐犯罪集團，大肆實施電信網絡詐騙 等犯罪活動，危害十分嚴重。2025年初，中緬泰建立聯合打擊電信網絡詐騙犯罪部級協調機制，持續開展多輪打擊行動。

新華社指出，今年以來，公安部赴緬、泰工作組在中國駐緬、駐泰使館的大力支持下，與兩國外交、移民、軍警等相關部門開展多輪次磋商會談，持續推動集中清剿工作，連續開展10次聯合遣返 行動，對犯罪分子形成強大震懾。

報導引述中國公安部說法表示，中國公安機關將不斷深化國際執法合作，推動更多聯合打擊清剿行動，堅決剷除犯罪窩點，全力緝捕犯罪嫌疑人，持續鞏固擴大打擊治理成果。

另，據柬中時報報導，柬埔寨 移民總局2月8日晚間再度遣返312名涉嫌在柬埔寨從事電信詐騙活動的中國籍人員回中國，為柬埔寨連續第二天開展相關遣返行動。2月7日晚，柬埔寨移民總局已依法遣返110名涉詐中國籍人員。亦即，柬埔寨兩天內就將422名中國籍詐騙嫌疑犯遣返回中國。