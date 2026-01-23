經濟成長趨緩 中國2025年每周平均工時結束9年連漲

我的頻道

中央社台北23日電
官方數據顯示，中國勞工2025年每周平均工時為48.6小時，雖仍遠超法定每周工時44小時，但結束連續9年上漲。圖為安徽淮北一家成衣廠的工人在工作。(美聯社)
官方數據顯示，中國勞工2025年每周平均工時為48.6小時，雖仍遠超法定每周工時44小時，但結束連續9年上漲。分析指出，主因是經濟成長趨緩，「反內捲」和勞工權益保障加強。

綜合陸媒經濟觀察網、財經網報導，中國國家統計局19日公布，中國全國企業就業人員每周平均工時為48.6小時。在連續上漲9年後，終於小幅回落。

中國國家統計局數據顯示，中國勞工工時自2016年起不斷上漲，在2023和2024年達新高，每周平均工時達49小時。不過，2025年除了1月份，其餘11個月每周平均工時都低於2024年同期。

中國人民大學中國就業研究所所長曾湘泉表示，2025年企業就業人員每周平均工時下降，一方面可能是工時吸收經濟壓力的調節機制接近極限—工時不可能不斷上漲；另一方面，官方「反內捲」和勞動者權益保障力度持續加強，也帶來積極影響。

首都經濟貿易大學勞動經濟學院副教授毛宇飛說，一方面源於經濟增速放緩，企業生產節奏趨於穩定。另一方面，技術進步推動平台經濟發展，靈活就業勞動者自主選擇工作時間，勞動保障政策干預初見成效。

報導提到，從國際規律來看，工時走勢與宏觀經濟整體呈正相關，宏觀經濟景氣度提升，企業生產活動更活躍，每周平均工時便會增加。

但中國的情況相反。2016年以來，中國國內生產毛額（GDP）增速逐漸下滑，每周平均工時卻持續上升，形成負相關。國際勞工組織（ILO）資料顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，全球多數國家普遍面臨工時縮短問題，但中國每周平均工時依舊逐年上升。

曾湘泉指出，當前中國每周平均工時整體處於較高的水準，相比於歐美國家，東亞、東南亞國家每周平均工時普遍更高。2022年，韓國、越南每周平均工時分別為37.9和41.5小時，同期中國為48小時。

至於中國哪些行業與勞工工時較高？「中國勞動統計年鑑2024」顯示，2023年，住宿和餐飲就業人員調查每周平均工時最高為53.8小時，居民服務、修理和其他服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發零售業和製造業，這些行業較高，都超出51小時。

以教育程度劃分，小學和初中學歷的就業人員每周平均工時48小時以上者，分別占這個學歷層的49.3%和59.7%；大專學歷就業人員，工時48小時以上者占23.6%。

報導引述勞動人事領域資深律師洪桂彬指出，一線工人、外送員等因底薪較低，往往延長工時以多獲取收入。中國部分行業尤其在製造業、服務業基層職務，實際小時工資率成長緩慢，加上加班費支付不規範，使「多勞」未必「多得」。

